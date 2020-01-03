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  4. Paris’teki Türk Kültürünü Yaşatma Festivali’ne Bursa mührü

Paris’teki Türk Kültürünü Yaşatma Festivali’ne Bursa mührü

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Dünya’nın 7 kıtasında gurbetçi aileleri ev sahibi yapan Altın İnşaat; Fransa’nın Paris kentinde bu yıl ilki düzenlenen ve yoğunlukla Avrupa’da yaşayan Türklerin katıldığı Festiculture Paris’e Bursa’dan katılan tek firma olarak damgasını vurdu.“Temelinde güven var “ mottosuyla 2015 Mayıs ayında yola çıkan Altın İnşaat; Fransa Lyon’dan sonra Fransa‘nın Paris kentinde; bu yıl ilki düzenlenen ve daha çok Avrupa’da yaşayan Türkler ile Cezayir, Tunus, Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerinden vatandaşların katılım sağladığı Festiculture Paris’e katılım sağladı.Altın İnşaat, 3 gün boyunca yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda Bursa’yı temsil eden tek firma olmanın haklı gururunu yaşadıParis Başkonsolosu’ndan teşekkürFesticulture Paris’te Altın İnşaat standını ziyaret eden Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin “Türk Kültürünü Yaşatma Festivali olarak bu yıl Paris’te ilki düzenlenen bu etkinlik birçok gurbetçi vatandaşımızın bir araya gelmesi açısından oldukça önemli.

Dünya’nın 7 kıtasında gurbetçi aileleri ev sahibi yapan Altın İnşaat; Fransa’nın Paris kentinde bu yıl ilki düzenlenen ve yoğunlukla Avrupa’da yaşayan Türklerin katıldığı Festiculture Paris’e Bursa’dan katılan tek firma olarak damgasını vurdu.
“Temelinde güven var “ mottosuyla 2015 Mayıs ayında yola çıkan Altın İnşaat; Fransa Lyon’dan sonra Fransa‘nın Paris kentinde; bu yıl ilki düzenlenen ve daha çok Avrupa’da yaşayan Türkler ile Cezayir, Tunus, Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerinden vatandaşların katılım sağladığı Festiculture Paris’e katılım sağladı.
Altın İnşaat, 3 gün boyunca yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda Bursa’yı temsil eden tek firma olmanın haklı gururunu yaşadı
Paris Başkonsolosu’ndan teşekkür
Festiculture Paris’te Altın İnşaat standını ziyaret eden Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin “Türk Kültürünü Yaşatma Festivali olarak bu yıl Paris’te ilki düzenlenen bu etkinlik birçok gurbetçi vatandaşımızın bir araya gelmesi açısından oldukça önemli. Altın İnşaat’ı da Bursa’dan gelerek bu etkinliğe katılmasından dolayı tebrik ediyorum. Hem ülkemizin tanıtımına hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu girişiminizin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini dilerim.” şeklinde konuştu.
Festiculture Paris ile ilgili bilgi veren Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altın “Ülkemizde inşaat sektöründe son iki yıldır yaşanan malum süreci önceden görerek farklı pazar arayışlarına girdik. Daha önce bireysel irtibatlarımız doğrultusunda birçok gurbetçimize yatırım imkânı sunduk. Ancak daha fazla yatırımcıya ulaşma konusunda arayışlarımız sürerken, geçen yıl Fransa Lyon’da yaşayan Türkler için gittiğimiz bu fuarda Kuzey Afrika ülkeleri vatandaşlarının da oldukça ilgisini çektik. Bu ilgiden hareketle ciddi hazırlık yaparak bu yıl Festiculture Paris’e katılım kararı aldık. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımız ve Kuzey Afrika ülkeleri vatandaşlarının ilgisinden oldukça memnun kaldık.” diye konuştu.
Hem gurbetçiler hem ülkemiz kazanıyor
Yurt dışı pazar arayışlarına devam edeceklerini söyleyen Altın, “Dövizdeki artış sebebiyle Avrupa da yaşayan Türk vatandaşlarımız için çok cazip olan gayrimenkul yatırımları nedeniyle yurt dışı pazarına yöneldik. Bu noktada bir amacımız da ülkemize döviz girdisi sağlamaktı. Son iki yıla baktığımızda bu konuda oldukça başarılı olduk diyebiliriz. Avrupa’nın birçok ülkesinden (Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya, İsviçre) Avustralya’ya, Çin’den Suudi Arabistan’a yurt dışında yaşayan birçok gurbetçi vatandaşımızı gayrimenkul sahibi yaptık ve ülkemize ciddi manada döviz girdisi sağladık. Bunu, bu ülkeye hizmet bilinciyle yapmak bizi ayrıca motive etti. Çünkü bu şekilde hem gurbetçilerimiz kazandı hem ülkemiz Bu bizi maddi kazancın ötesinde manevi olarak da çok mutlu etti.” şeklinde konuştu.
Fuara Avrupa’da yaşayan Türk katılımcıların yanı sıra Türkiye’nin çok farklı bölgelerinden katılımcı olduğunu ifade eden Altın, “Fuar sadece sektörel bir fuar değildi. Giyimden gıdaya, mobilyadan zücaciyeye birçok katılımcı vardı. Sektörel anlamda ise Lyon’un aksine Paris fuarında inşaat sektöründe sadece İstanbul Bursa firmaları vardı. Bursa’mızı temsilen ise tek katılımcı Lyon’daki gibi bizim firmamız oldu. Bu da bize ayrı bir misyon yükledi. Bursa’ya hiç gelmemiş ve şehrimizi hiç bilmeyen Kuzey Afrika ülkeleri vatandaşlarının ve Türk vatandaşlarımızın Bursa ile tanışmaları ve şehrimizle ilgili bilgi edinmeleri, önümüzdeki aylarda şehrimize gelecek olmaları firmamız, daha da önemlisi Bursamız adına çok önemli ve mutluluk verici. Dolayısıyla Bursa’mızı en güzel şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.
Gelecekten umutluyuz
Sektörün sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Altın, “Her ne kadar konut faizleri düşse de yerli müşteride en büyük problem güven sorunu. Ya işimden olursam, ya döviz tekrar fırlarsa ve benzeri endişeler vatandaşlarımızı yatırım yapmaktan alıkoyuyor. Ama biz güçlü bir ülkeyiz, Allah’ın izniyle ülke olarak bu sürecin de altından kalkacağız. Firma olarak ümit varız ve pozitif düşünüyoruz. Hakkımızda detaylı bilgi almak için www.makaza.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz” şeklinde konuştu.

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