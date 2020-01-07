PARMER, Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi seçildi

İSTANBUL(AA) - Dow Jones Sürdürülebilir Endeksi’ne (JJSI) göre gerçekleştirdiği sürdürülebilir programlarla Global Sanayi Lideri konumunu son 7 yıldır koruyan dünyaca ünlü sağlık firması Abbott, Parkinson ve Hareket Bozuklukları için Türkiye’deki “Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi”ni seçti.

Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Medipol Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kurulan ve başta Parkinson olmak üzere Hareket Bozukluklarının tanı, teşhis ve tedavisine odaklanan, bu yöndeki araştırmalara yön veren ilk ve tek bağımsız merkez Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) 3 Ocak 2020'de Abbott Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan sorumlu Genel Müdürü George Politis ile Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Koca’nın katıldıkları imza töreninin ardından ülkemizde ‘Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi’ olarak faaliyet göstermeye başladı.

Ülkemiz ve komşu coğrafyada son 3 yıldır arka arkaya en fazla beyin pili takılması ameliyatı gerçekleştirmesi sebebi ile dikkati çeken PARMER, Avrupa, tüm Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki ülkelerinin dahil olduğu coğrafi alandan gelen Nöroloji ve Beyin Cerrahisi uzmanlarının beyin pili takılması ve programlanması başta olmak üzere hareket bozukluklarındaki bütün konularda uygulamalı eğitim alabilecekleri bir merkez olarak kabul edildi.