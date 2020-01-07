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  4. PARMER, Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi seçildi

PARMER, Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi seçildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

İlaç, beslenme ve medikal cihazlar alanlarında faaliyet gösteren uluslararası sağlık firması Abbott, Parkinson ve hareket bozukluklarına ilişkin olarak Türkiye’de destek alacağı Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi’ni seçti -Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), 1300’ü aşkın başarılı cerrahi vakası, nöroloji, rehabilitasyon, konuşma terapisi ve beslenme uzmanları ile Avrupa’nın önde gelen 3 merkezinden biri haline geldi

İSTANBUL(AA) - Dow Jones Sürdürülebilir Endeksi’ne (JJSI) göre gerçekleştirdiği sürdürülebilir programlarla Global Sanayi Lideri konumunu son 7 yıldır koruyan dünyaca ünlü sağlık firması Abbott, Parkinson ve Hareket Bozuklukları için Türkiye’deki “Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi”ni seçti.

Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Medipol Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kurulan ve başta Parkinson olmak üzere Hareket Bozukluklarının tanı, teşhis ve tedavisine odaklanan, bu yöndeki araştırmalara yön veren ilk ve tek bağımsız merkez Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) 3 Ocak 2020'de Abbott Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan sorumlu Genel Müdürü George Politis ile Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Koca’nın katıldıkları imza töreninin ardından ülkemizde ‘Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi’ olarak faaliyet göstermeye başladı.

Ülkemiz ve komşu coğrafyada son 3 yıldır arka arkaya en fazla beyin pili takılması ameliyatı gerçekleştirmesi sebebi ile dikkati çeken PARMER, Avrupa, tüm Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki ülkelerinin dahil olduğu coğrafi alandan gelen Nöroloji ve Beyin Cerrahisi uzmanlarının beyin pili takılması ve programlanması başta olmak üzere hareket bozukluklarındaki bütün konularda uygulamalı eğitim alabilecekleri bir merkez olarak kabul edildi.

Medikal tedavi alanında hastalara sunulabilecek en güncel ve modern medikal tedaviyi sağlayan Hareket Bozukluğu alanında uzman Nöroloji kadrosu, hastalara genetik tanı desteği sunabilen ileri düzey laboratuvar düzenekleri, Hareket Bozukluğu hastalarına özgü yürüme ve denge rehabilitasyon ekipmanları ve uzman personeli, başta Parkinson Hastaları olmak üzere distoni ve diğer hareket bozukluklarında alanında uzman dil ve konuşma terapisti ekibi, Hareket Bozuklukları hastalarına özgü psikolojik test ve destek grubu ve en önemlisi 30 yılı aşkın sürede, 800’den fazlası Beyin Pili takılması ameliyatı olmak üzere, bin 300’den fazla hareket bozukluğu cerrahisi deneyimine sahip ehil ellerin görev yaptığı PARMER, hasta teşhis ve tedavisinde uluslararası arenada yıldızı giderek daha fazla parlayan ülkemizin lokomotifi olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.

2018 Yılı Dünya Parkinson Günü’nde, Beyin Pil Hastaları Derneği ve Medipol Sağlık ve Eğitim Grubu’nun işbirliği ile tamama yakını kurum hekimlerinden Op. Dr. Ali Zırh’ın dünya çapında opere ettiği 329 beyin pili takılmış hastanın bir araya gelmeleri sağlanırken ülkemizde sağlıkta tedavi alanında ilk Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Dünya çapındaki bu büyük hasta buluşmasının başarısı ışığında Medipol Sağlık ve Eğitim Grubu bünyesinde açılan PARMER; hareket bozuklularının cerrahi ve beyin pili tedavisi uygulamalarında hem ülkemizde, hem de uluslararası alanda ilk akla gelen kuruluş olma özelliğinin yanı sıra bu hastaların her türlü teşhis ve tedavisinin planlanmasında da önde gelen kurum olma özelliği ile Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi olma payesini de kazanmıştır.

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Medipol PARMER

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