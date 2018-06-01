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Partilerin memurlar için vaatleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2018 09:35 | Son Güncelleme

Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan siyasi partilerin seçim bildirgelerinde başrol memurların oldu. Her parti memurların özlük hakları ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışacağı sözü verdi.

Partilerin memurlar için vaatleri

Siyasi partiler arka arkaya açıkladıkları seçim bildirgelerinde “memurlar” önemli bir yer tutuyor. Verilen sözler arasında kamu personel reformu yapılması, bin TL zam verilmesi ve atamalarda liyakatın esas alınması da bulunuyor.

PORTAL KURULACAK

AK Parti’nin seçim bildirgesinde, bugüne kadar yapılan düzenlemelerden bahsedilirken, 2002’den bu yana en düşük memur aylığında reel olarak yüzde 73 artış sağlandığı belirtiliyor. Yeni döneme ilişkin olarak, çalışma hayatında esnekliği esas alan, çalışma barışını ve sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendiren bir yaklaşım içinde bulunulacağı vurgulanan bildirgede “Kamu istihdamında erişimin kolaylaştırılması ve bürokratik yükün azaltılması amacıyla Elektronik Kamu İstihdam Portalını (EKİP) kuracağız” ifadelerine yer veriliyor.

PERSONEL REJİMİ

MHP geçtiğimiz günlerde açıklanan seçim bildirgesinde de, memurlarla ilgili özel bir bölüm bulunuyor. Bildirgede kamuda çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderileceği, liyakatı ve başarıyı esas alan bir ücret sistemi oluşturulacağı belirtilirken, ”Personel rejiminin yeniden düzenlenerek kamu çalışanlarının statü, ücret ve unvan karmaşasının giderilmesini; eşit değerde işe eşit ücretin tesis edilmesini ve işe alma, ilerleme ve yükselmenin objektif kriterlere bağlanmasını esas alan bir düzenlemeyi gerekli görüyoruz” deniliyor.

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memur seçim vaat

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