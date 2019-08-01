'Paşa' 18 bin liraya alıcı bekliyor

Kastamonu'da, Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarılan "Paşa" isimli 1 tonluk dana, 18 bin liraya alıcısını bekliyor.

Merkeze bağlı Yukarıbatak köyünde besicilik yapan Veli Kaya'nın kurban pazarına getirdiği dana, kilosuyla dikkati çekiyor.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır besicilikle uğraştığını söyledi.

Kurbanlık yetiştirdiğini anlatan Kaya, "Kurbanlıklarımız var ama bunun bakımını ayrı ve özel yaptık." dedi.

"Paşa" ismini verdiği danaya 3 yıldır baktığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Paşa, elimizdeki en büyük dana. Ona gözümüz gibi bakıp büyüttük. Şimdi de kurbanlık olarak satışa çıkardık. 1 ton ağırlığındaki Paşa'ya 18 bin lira istiyorum. Şu ana kadar 15 bin lira verdiler. 18 bin lirayı verene Paşa'yı satacağım. Çok güzel bir kurbanlık. Kurbanda satamazsak kesime göndereceğim."

Paşa'nın çok yem yediğini anlatan Kaya, "Fiyatına pahalı diyorlar ama yediği yem de çok pahalı. O yedikçe fiyatı da ister istemez artıyor. Alacak kişiye şimdiden hayırlı olsun." dedi.

KAYNAK:AA

