Pasaporta yeni yıl zammı!

23 Aralık 2017 11:22
Pasaporta yeni yıl zammı!

Pasaport sahip olmak, yeni yıldan itibaren daha masraflı olacak! Enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber pasaport harçlarına gelecek olan zam da şekillendi.

 Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli oldu. Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da artacak. Bu göre ödenecek olan harç miktarları 6 aylık pasaportlarda 137,50 TL, 1 seneliklerde 201,30 TL, 3 senelik pasaportalrda 465,50 TL ve 4-10 seneliklerde 657,40 TL olacak.

 
OCAK BAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
 
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak. Çıkarılan son yasa ile birlikte 2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ancak 2018'e kadar işlemler yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmeye devam edecek. Artan pasaport harçlarının seyahat edecek olan vatandaşları etkilemesi beklenirken, konuyla ilgili bilgi veren www.biletler.com Müşteri İlişkileri Yöneticisi Yasin Canlı, "Elbette ki bu artış pek çok yolcuyu da etkileyecek. Ancak ister uçakla yurt dışına gidip gelen ister otobüsler ile ülkemize giriş çıkış yapan vatandaşlarımızın sayılarında azalma olmaz. Şu anki hareketlilik gelecekte de sürecektir" dedi.
 
10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 0 Oy
    Vize engelini kısmen aşabilmek için , bu iktidar sosyal güveliği olan 65 yaş üstü emekli ve eşine yeşil pasaport vermeyi düşünüyormu.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    1 senelik defter bedeli ile birlikte 270 tl ye aldım. işin saçma kısmı ise yeni çipli bir sisteme geçiyorsun 1 sene sonunda pasaport süresi dolduğu zaman yeniden pasaport alacağın zaman eski defter iptal oluyor her seferinde defter bedeli denen yaklaşık 100 tl yi tekrar ödüyorsun. bütün işlemleri sıfırdan tekrar yapıyorsun biyometrik foto falan filan. yeni çipli sisteme geçiyorsun her seferinde yeni pasaport aldırıyorsun, eskiden uzatıyordun süresini defter bedeli falan ödemiyordun. Şimdi bu sistem vatandaşı yolunacak kaz gözüyle görmek değilde nedir.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    bence Türkiye deki her şey çok ucuz hem ikdidar hemde muhalefet danışıklı döğüşlerine bir yenisini ekleyip acilen bu haksızlığa bir dur demeli ortak bir kararla % 125 oranında zam olmalı ayrıca asgari ücretin de acilen düşürülerek 998,98 tl dolaylarına indirilmesi gerekli şaka yapmıyorum acilen hemde...
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Bir kere de şu lanet yeni yılda bir şeyde indirim yapın be.
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    Vatandaş gezecek tabi, 600-700 Tl passaport masrafındanmı kaçınsın, kimileri Antalya kimileri uludağ(uludağ dedimde aklıma geldi) ya millet kafayımı yemiş kar kışta dağda ne işileri var anlamadım giti, bügünki habere göre trafik bile tıkanmış, kurtlara yem olursunuz vala git parise git, Texasa git, hele hele dohaya git gülen inek dolu orda
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri
CANLI BORSA
HİSSELER GÜNCEL FİNANS VERİLERİ

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın