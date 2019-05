Pastırma ve sucuk fiyatları 5-6 lira arttı

Bağlamış, Oda'da düzenlediği basın toplantısında, pastırma ve sucuğun iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi.

Ramazan boyunca 150 ton pastırma, 500 ton sucuk satışı yapılmasını beklediklerini dile getiren Bağlamış, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda kırmızı etteki dalgalanmalar ve fiyat artışı et kaynaklı pastırma ve sucuğa da yansımış durumda. Et fiyatlarındaki zamlar, pastırma ve sucukta da fiyatları yükseltti. Pastırma ve sucuk fiyatlarında 5-6 lira artış yaşandı. Pastırma 100-140 lira, sucuk 55-75 lira, kavurma ise 80-100 liradan satışa sunuluyor. Bir yıl öncesine kıyasla pastırma ve sucuğun fiyatı yüzde 10 civarı artış göstermiştir. Enflasyon yüzde 19 gibi bir artış gösterdi. Pastırma ve sucuktaki artış bu artışın altındadır. Yaklaşık bir ay önce büyük ve küçükbaş hayvan fiyatlarında yüzde 10 artış oldu. Yalnız ramazan ayına özgü bir artış değildir bu. Ramazanın ortalarında sucuk, pastırma ve et fiyatlarında bir düşüş bekliyoruz. Sektörümüz ağırlıklı olarak pastırma, sucuk ve mantı üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu ürünleri genellikle şehir dışına ve yerli turistlere satıyoruz. Ramazanda Kayseri halkı ağırlıklı olarak pastırma tüketiyor."

Ülkede tüketilen pastırmanın yüzde 35'inin, sucuğun ise yüzde 45'inin Kayseri'de üretildiğine işaret eden Bağlamış, bu ürünlerin lezzetinin Kayseri'nin iklimi, kullanılan sarımsak ve baharatların etkisiyle farklılaştığını söyledi.

Bağlamış, Kayseri sucuk ve pastırmasını tanıtmak için üreticileri borsada ağırlayacaklarını da sözlerine ekledi.

