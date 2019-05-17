FİNANS

Patates hasadı başladı, 3 kilosu 10 TL'ye düşecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesindeki hasat, fiyatların düşmesinde etkili oldu. Patates üreticisi pazarda fiyatların bir hafta sonra 3 kilosu 10 liraya geleceğini tahmin ediyor.

Ödemiş'te 10 gün önce başlayan patates hasadı sürüyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalarda başlayan hasat, öğlen sıcağına kadar devam ediyor. Geçen seneye göre hem verimi hem de kalitesi artan patates, üreticisini memnun ediyor.

Verimin fazla olması pazardaki patates fiyatlarının da düşmesine sebep oluyor.

Ödemiş'te 30 yıldır patates üreten Uğur Uşarer, AA muhabirine, geçen sezon patates fiyatlarındaki artışın sebebinin üretim azlığı ve iklim koşulları olduğunu söyledi. Bunun yanında bazı bölgelerde patateslerde hastalık görüldüğünü anlatan Uşarer, bu yıl ise üretimin ve verimin sevindirici olduğunu vurguladı.

Ödemiş'te yaklaşık 70 bin dekar alanda patates üretiminin yapıldığını aktaran Uşarer, "Verimin ve kalitenin yanında fiyatlar da yerine geldi. Şu anda 2,5 liradan satıyoruz. Bu tarladan çıkış fiyatı." dedi.

Uşarer, ilçede patates hasadının 2 ay daha devam edeceğini kaydetti.

Şu anda bölgeye ve kalitesine göre değişmekle beraber patatesin pazarda yaklaşık 5 liradan satıldığına işaret eden Uşarer, şöyle konuştu:

"Pazarda fiyatların bir hafta sonra 3 kilosu 10 liraya geleceğini tahmin ediyoruz. Bizim bu üretimlerden sonra patates ithal etmemize gerek yok. Üretimimiz artarak devam ediyor. Hatta ihracata bile ürün gönderebiliriz. Hasat kesintiye uğramadan devam edecek. Ürünlerimiz sağlıklı. Kendi mahsulümüzü vatandaşımız uygun bir şekilde yesin."

Patates üreticisi Nusret Konyar ise hasat devam ettiği sürece fiyatların da düşeceğini söyledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Patates Ödemiş hasat

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
gene cok fazla
Çiftçinin elinden 1 liraya alıp stok yapıp kışın 10 liradan satıyorlar. Bu ülke bitmiş klasik afrika ülkeleri gibi zengin dahada zenginleşirken fakir 1 ekmeğe muhtaç. Bu aracıları bitirmek gerekir. Yoksa kör topal yürüyen tarım ölecek.
Üretmeyen fakat akp genel başkanı Tayyibin bizi kıskanıyorlar abd ve almanya gibi olmamızı istemiyor derken yandaş televizyonlarda alttan alt yazı geçiyor S400 yapacağız yazısı geçiyor yalan diyenler olabilir ülkemizin ismi ile aynı olan gazetenin televizyonu, bu kanal akp genel başkanını yani tek adam rejiminin savunucusu Tayyibi halkı seçim vaadi ile kekliyor 31 mart öncesi ne diyordu İmamoğlunun vaatleri için kimin parasını veriyorsun mazbatası çalınan İmamoğlunun yarım bıraktıklarını atanan Vali Tayyibin talimatı ile yerine getirmiştir şimdi sormazlarmı Tayyibe kimin parası verildi diye
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