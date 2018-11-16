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Patates ve soğanda zam yolda!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 08:35 | Son Güncelleme

Pazarda soğan 5, patates 4 liradan satılırken yeni zam riskine karşı alınacak önlemler için harekete geçildi. Yetkililer ise patates ve soğanda fiyata artışının süreceğini belirtti.

Patates ve soğanda zam yolda!

Geçen yıl yaşanan fiyat düşüşleri patates ve soğan ekimini oılumsuz etkiledi. ekim alanlarının daralması rekolte düşüşlerine neden olurken fiyatları da arttırdı. Dünya gazetesinden Beyza Coşkuntürk'ün haberine göre, Soğanın kilosu pazarda 5 liraya kadar çıkarken patates fiyatı ise üreticide 1.70-1.90 TL arasında, pazarda ise kilosu 4 lirayı buluyor.

"PATATES FİYATI YÜKSELEBİLİR'"

Haberde görüşlerine yer verilen Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı A. Latif Aka, üreticinin geçen yıl düşük oluşan fiyatların etkisinden kurtulamadığını ve ekim alanlarında azalma meydana geldiğini vurguladı. Aka, "Bu yıl rekolte ve verimin düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bunun sebebi de geçen yıla göre biraz daha az patates ekimi yapılması. Mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksek olması üreticinin belini büküyor" diye konuştu.

Döviz kurlarından dolayı yükselen fiyatların son dönemde bir miktar indiğini ifade eden Aka, "Şu anki fiyatlar 1.70-1.90 TL arasında. Ancak asıl sökümler 10 gün sonra başlayacak. Üretici ihracatında başlamasıyla fiyatların 1.90'ın üzerine çıkacağını düşünüyor. Bu anlamda fiyatlarda ve piyasada olumlu bir beklenti var. İhracatta artış yaşanırsa patates fiyatlarında olağanüstü yükseliş olabilir" dedi.

NİSAN'A KADAR FİYATLAR YÜKSELECEK

Soğan fiyatının küf hastalığı nedeniyle bir anda artış gösterdiğini dile getiren Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Ancak fiyatlar şimdi durağan seyrediyor. Şunu ayırt etmek lazım; Soğandaki fiyat artışının nedeni stokçuluk değil, piyasaya arz etmek üzere depolarda bekleyen soğanın küf hastalığı nedeniyle zarar görmesi, çürüğe ayrılması.

Bugün halden 3.5 liraya çıkan soğan, üzerine masraflar eklendikten sonra tüketiciye 4-5 liraya ulaşıyor. Ocak-şubat aylarında fiyatın biraz daha yükseleceği tahmin ediliyor. Nisan ayında ise Adana'da sökümün yapılmasıyla, yani yeni hasatla birlikte soğanın ateşinin söneceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Patates soğan zam

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bizde taş kaynatırız.hem mineral yönünden zengin,doğal mazallah alım gücümüz çok.
bir an önce komisyoncular bertaraf edilmeli piyasadan.
millet olarak dolar kuruyla mı uğraşalım yoksa soğan kuruyla mı bilemedik..
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