Patates ve soğanda zam yolda!

Geçen yıl yaşanan fiyat düşüşleri patates ve soğan ekimini oılumsuz etkiledi. ekim alanlarının daralması rekolte düşüşlerine neden olurken fiyatları da arttırdı. Dünya gazetesinden Beyza Coşkuntürk'ün haberine göre, Soğanın kilosu pazarda 5 liraya kadar çıkarken patates fiyatı ise üreticide 1.70-1.90 TL arasında, pazarda ise kilosu 4 lirayı buluyor.

"PATATES FİYATI YÜKSELEBİLİR'"



Haberde görüşlerine yer verilen Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı A. Latif Aka, üreticinin geçen yıl düşük oluşan fiyatların etkisinden kurtulamadığını ve ekim alanlarında azalma meydana geldiğini vurguladı. Aka, "Bu yıl rekolte ve verimin düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bunun sebebi de geçen yıla göre biraz daha az patates ekimi yapılması. Mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksek olması üreticinin belini büküyor" diye konuştu.

Döviz kurlarından dolayı yükselen fiyatların son dönemde bir miktar indiğini ifade eden Aka, "Şu anki fiyatlar 1.70-1.90 TL arasında. Ancak asıl sökümler 10 gün sonra başlayacak. Üretici ihracatında başlamasıyla fiyatların 1.90'ın üzerine çıkacağını düşünüyor. Bu anlamda fiyatlarda ve piyasada olumlu bir beklenti var. İhracatta artış yaşanırsa patates fiyatlarında olağanüstü yükseliş olabilir" dedi.