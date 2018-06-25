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Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2018 09:05 | Son Güncelleme

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde sözleşmeli üretim modeli ile ürettiği patatesleri 1,95 liradan tüketiciye sunulmak üzere piyasaya arz etmeye başladı.

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Hükümet yükselen patates fiyatlarını düşürmek için harekete geçti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu doğrultuda Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı.

Söz konusu bölgeden getirilen patateslerin ilk olarak Ankara'da bulunan iki market zincirine ulaştırıldığı ve 1,95 liradan tüketiciye satıldığı belirtildi.

Kademeli olarak getirilecek olan patatesler, Pazartesi'den itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılacak. Patatesin satış fiyatı, bu bölgelerde de 1,95 lira olacak.

Bu uygulamayla piyasada yüksek seyreden patates fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın patatesin piyasa fiyatının makul seviyelere gerilemesiyle sonlandırılacağı bildirildi. AA

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Anahtar Kelimeler:
Patates hükümet mudehale tarım

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
pattis le hükümet düşürmeye çalışana CHP denir
şerefsiz stokçular 6 tl ye patates satıp bu insanlara korku salmaya çalıştınız haram zıkkım olsun
benim anladığım şu 50 kuruşluk patatesi 2 tl ye millete yedirecekler sonrada işte müdahale ettik diyecekler.
şimdi ben yaptım olacak.... :)
alin size patetes
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