Patlayıcı tehdidine karşı yeni çözümler geliyor

KUVEYT/ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır ötesi intikal bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerinden korunmasına yönelik çözümlere yenileri eklenecek.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), güvenli haberleşme ve savunma sistemleri alanında yeni teknolojiler geliştirerek, bunları başta güvenlik güçleri olmak üzere ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşların hizmetine sunuyor.

TÜBİTAK BİLGEM aynı zamanda katıldığı uluslararası organizasyonlarda kabiliyetlerini sergileyerek, dost ve müttefik ülkelerin söz konusu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılama konusundaki iddiasını ortaya koyuyor. Kurum son olarak Kuveyt'teki Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'nda ürünlerini sergiledi.

TÜBİTAK BİLGEM Savunma İş Geliştirme Birim Müdürü Yusuf Celalettin Duru, AA muhabirine, güvenli haberleşme ve savunma sistemleri alanındaki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Duru'nun verdiği bilgiye göre, Emniyetli IP Terminal MİLSEC-4, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunuyor. Gigabit Ağ Güvenlik Cihazı AGC-G ise güvensiz ağlar üzerinden haberleşen IP yerel alan ağları arasındaki trafiğin, ağ katmanında güvenliğini sağlıyor. Cihaz, yerel alan ağıyla yönlendirici arasına bağlanıyor ve bir güvenlik geçidi oluşturuyor.