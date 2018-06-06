Patrona 'pinti' dedi tazminatsız kapıya konuldu

Arkadaş sohbetlerinde patronu için, ’Cimri, pinti’ benzetmesi yapan işçi, tazminatsız şekilde kapı önüne konuldu. Mahkemenin ’tazminatı ödenmeli’ dediği işçi, Yargıtay’dan gelen haberle yıkıldı. Yüksek mahkemenin emsal nitelikteki kararıyla, işvereni için ’cimri, pinti’ diyen işçi, tazminat ödenmeden işten atılabilecek.

Çalıştığı iş yerinden, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri süren işçi, 2. İş Mahkemesi’ne müracaat ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin ve genel tatil ücreti alacaklarını talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise; davacının iş yerinde kullanımı yasak olmasına rağmen gizli oturumlar açarak yazdığı e-maillerde, şirket sahibi hakkında da “Cimri, pinti, yumuşak” gibi kelimeler kullandığını ve küfür ettiğini öne sürdü. Mahkeme, davacının yazışmalarda kullandığı küfürlü ifadelerle ilgili yapılan ceza yargılaması sonucunda beraat ettiğine dikkat çekip, davacıya tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.