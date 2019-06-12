FİNANS

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2019 09:50 | Son Güncelleme

Fintech şirketi PayU, Türkiye’de Amazon, H&M, ZARA, sahibinden.com gibi 30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlayan iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı.

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

Dünyanın önde gelen teknoloji yatırımcısı Naspers Group bünyesinde 17 ülkede faaliyet gösteren PayU, 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın’ın kurduğu iyzico’yu satın aldı. Bu satın almayla beraber Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazar haline geldi.

Söz konusu anlaşmayla iyzico ve PayU, Türkiye’de e-ticaretin büyümesi, değişen ekonomik koşullarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmak ve son kullanıcıları hedefleyen fintek ürünleri geliştirmek için beraber çalışacak.

PayU GPO CEO’su Mario Shiliashki, söz konusu anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“PayU olarak yerel piyasalardaki konumumuzu sağlamlaştırma ve faaliyet gösterdiğimiz hızlı büyüyen tüm pazarlarda bir numaralı ödeme sağlayıcısı olma hedefimiz kapsamında iyzico’yu bünyemize kattık. iyzico kurucuları Barbaros ve Tahsin’le beraber tüm iyzico takımının PayU ekibimize katılmasından dolayı çok mutluyuz. Dünyanın bir numaralı fintek yatırımcısı olma yolunda, iyzico ekibiyle güçlerimizi birleştirmemiz bizim için çok büyük bir öneme sahip” dedi.

BARBAROS ÖZBUĞUTU VE TAHSİN ISIN ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

Satın almanın tamamlanması ile beraber kurucu ortaklar Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın şirket yönetimindeki görevlerine devam ederken iyzico ekibi, PayU’nun Türkiye operasyonlarını da devralacak.

iyzico’nun kurucu ortağı ve CEO’su Barbaros Özbuğutu konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Bugün, iyzico için yeni bir dönemin başlangıcı. 2013 yılında ortağım Tahsin’le iyzico’yu Türkiye’nin her yerindeki KOBİ’lerin online ödeme almasını mümkün kılmak hedefiyle kurduk.

“Bugün geriye dönüp baktığımda değişmeyen tek şey, hizmet verdiğimiz global markalardan Gaziantep’te evinde ürettiği el işi ürünleri yurtdışında satan bireysel iyzico kullanıcısına kadar herkesin ödeme almasını sağlayacak çözümler geliştirmek için her gün çalışıyor olmamız. Üç kişi başladığımız bu hayal 150 kişilik bir ekibe, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip, ülkemizin e-ihracat menzilini 1.5 katına çıkaran Türkiye’nin en başarılı teknoloji şirketlerinden birine dönüştü.

“iyzico olarak hedefimiz Türkiye’de ve bulunduğumuz bölgede finansal hizmetleri herkes için daha ulaşılabilir kılmak ve bu sayede Türkiye’nin en büyük beş finans şirketi arasına girmek. PayU ile güçlerimizi birleştirerek bugün, bu yolda en önemli adımı atıyoruz.”

Deloitte’un “Türkiye’de En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji” firmaları arasına giren iyzico, IFC, Vostok Emerging Finance, Amadeus Capital Partners, 212, Pachicle Invest, Speedinvest ve Beenos Partners’tan toplamda dört turda topladığı 28 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye’deki teknoloji şirketleri arasında en fazla yatırım alan şirket oldu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
PayU hm ZARA sahibinden.com

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