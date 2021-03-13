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Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2021 14:07 | Son Güncelleme

Halk pazarının şampiyonu kilosu 30 TL'den satılan ’kıl biber’ oldu. Üç tane birer 1,5 TL’ye satılıyor.

Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile beraber Samsunlu vatandaşlar soluğu pazarlarda aldı. Pazara gelen vatandaşlar, fiyatları görünce adeta şoke oldu. Daha önce kilosu 2 TL olan biberin fiyatı 30 TL'yi buldu. Her hafta 15-20 kasa biber getiren pazarcılar ise bu hafta 3 kasa getirebildiklerini söyledi.

Bibere rağbet olduğunu ancak fiyatı duyan vatandaşlarını kaçtığını söyleyen pazarcı Hasan Albayrak, "Aşırı derecede bir yoğunluk yok şuan pazarda. Vatandaşlar artık bilinci ne yapacağını biliyor. Genelde marketlere gidiyordu insanlar, şimdi orada da fiyatlar yüksek olunca pazarı tercih ediyorlar. Bu haftanın şampiyonu kıl biber kilosu 30 TL. Her zaman 15-20 kasa getirdiğimiz biberi bu hafta 3 kasa getirdik. Bibere rağbet çok ama 30 TL’yi duyan kaçıyor. Vatandaşlar ya yarım kilo alıyor ya da 5 TL’lik alıyor. İhtiyacı kadar alıyor. Fiyatlar halkımız için yüksek. Limon fiyatları bu ara çok yükseldi. Şuan vatandaşların alacağı şey patates, soğan" dedi.

Pazarda her şeyin ateş pahası olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, "3 tane biber 1 buçuk TL, domates 5 TL olmuş. Patlıcan 8 TL, patatese bakıyorum 2 buçuk TL her şey ateş pahası" diye konuştu.

Pazardaki fiyatlar ise şu şekilde: Domates 5 TL, salatalık 5 TL, kabak 5 TL, portakal 6 TL, elma 6 TL, muz 12 TL, patates 2,5, soğan 2 TL’den alıcı buluyor.

(İHA)

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