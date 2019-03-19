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Pazarlama sektöründeki trendler e-ticaret sohbetlerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

E-Ticaret gün geçtikçe ülkemizde daha da önem kazanırken firmalar daha fazla müşteriye ulaşabilmek için farklı yöntemler deniyorlar. Kimisi ne denerse denesin çok iyi sonuçlar alamıyor ama trendleri yakından takip edip müşteri ihtiyaçlarını anlayan firmalar ise çok başarılı oluyor.

Pazarlama sektöründeki trendler e-ticaret sohbetlerinde

2019 yılındaki e-ticaret sektöründeki trendlerin ve gelişmelerin detaylarıyla konuşulacağı, Elle Ayakkabı E-ticaret Satış ve Pazarlama Müdürü Pınar Tutuş, Altunbilekler E-Ticaret Yöneticisi ve Eğitmen Sedat Ateş ve Ticimax Dijital Pazarlama Uzmanı Pınar Keleş’in konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik 26 Mart Salı günü Workinton Levent’te yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu ve yapılacak çekilişlerle birçok firmadan sürpriz hediyelerin verileceği etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/2Y6dddV adresinden kayıt olabilecek.

Pazarlama Sohbetleri

İnternetten nasıl para kazanılır, nasıl fırsatlar var, firmalar bugüne kadar neler yaptılar, nasıl başladılar, internet üzerinden ürün ve hizmetlerini satmak isteyenlere ne önerirler, gelecek dönemde neler olmasını bekliyorlar gibi konuların detaylıca konuşulacağı etkinlikte 5in1canpolat Tekstil Kurucu Ortakları Kabuhan Canpolat ve Elif Canset Canpolat, Melike Tatar Giyim'in Kurucusu Melike Tatar, Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli konuk olarak yer alacaklar.

28 Mart Perşembe akşamı SANTRAL Eminönü’nde yapılacak, birçok firmadan sürpriz hediyelerin verileceği bu ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler https://bit.ly/2Y6R1QU adresinden ücretsiz kayıt olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret pazarlama

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