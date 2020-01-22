Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane “Yılın CEO’su” seçildi

İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından her sene gerçekleştirilen anketin bu seneki sonuçlarına göre “Yılın CEO’su” seçildi.

Pesaport'tan yapılan açıklamada, "Pegasus’un dijital dönüşümüne ettiği öncülük, misafiri merkeze koyan hizmet yaklaşımı, verimlilik odaklı yönetim biçimi, sivil toplum kuruluşlarında bugüne kadar aldığı ve devam ettiği görevler ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki aktif çalışmaları sebebiyle bu unvana layık görülen Mehmet T. Nane, plaketini Perapost Kurucu Ortağı ve Reklam Grup Direktörü Elçin Gocay’ın elinden aldı" denildi.

Ödülle ilgili açıklama yapan Mehmet T. Nane, “Perapost tarafından ‘Yılın CEO’su olarak seçilmek ve çalışmalarımızın takdir edildiğini görmek benim için büyük bir gurur… Ekip ruhunun gücüne yürekten inanan bir profesyonel olarak, bu başarının arkasında kocaman, güçlü bir ekip olduğunu mutlulukla söylemek istiyorum. Pegasus’taki her bir çalışma arkadaşıma bana inandıkları ve büyüme hikayemize kattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

1990 yılında havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005’te ESAS Holding tarafından satın alınarak düşük maliyetli iş modelini benimsedi. Türkiye’nin önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Pegasus, "hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna olan inancıyla ve uyguladığı low cost (düşük maliyetli hava yolu) modeliyle misafirlerine uygun fiyatlı ve genç uçaklarla seyahat etme imkânı sağlıyor." Pegasus, 35’i yurt içinde, 77’si yurt dışında olmak üzere toplam 43 ülkede 112 noktaya uçuyor; İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştiriyor. (Fotoğraflı)

