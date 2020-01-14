FİNANS
  4. Pegasus, Helsinki uçuşlarını başlatıyor

Pegasus, Helsinki uçuşlarını başlatıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen-Helsinki uçuşlarının biletleri 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Helsinki'ye direkt uçuşlarını başlatıyor.

Şirket açıklamasına göre, yurt dışındaki uçuş noktalarını artırmaya devam eden Pegasus Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen-Helsinki uçuşları, 9 Haziran 2020 itibarıyla başlayacak ve haftanın 4 günü gerçekleştirilecek.

Uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Helsinki Vantaa Havalimanı'na salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri; Helsinki Vantaa Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri konumunda. "Kuzey’in Beyaz Kenti" olarak da bilinen şehir, denize ve doğaya en yakın şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Helsinki, Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı,

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