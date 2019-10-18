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Pembe Isparta Gülü için ‘Kırmızı Alarm’

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini tek başına karşılayan Isparta’da, üretilen gül çiçeğinin yaklaşık yüzde 30’luk kısmını alan Gülbirlik’in taban fiyatı 7.80 olarak açıklaması sonrasında moraller bozuldu.

Kentte, çiftçi ve üreticilerin en büyük birliği konumundaki Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Biz, üreticilerimiz adına 10 lira bandında bir fiyat bekliyorduk, Gülbirlik 7.80 TL bandında bir fiyat açıkladı. Gül, geçen yıl 9.20 liraydı, bu yılki fiyat geçen yıldan 1.40 lira daha düşük. Üreticilerimizin mağdur olmaması için üretim konusunda bir planlama yapılıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla, bir masada toplanıp, bunun bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor” dedi.

'10 LİRA BANDINDA BİR FİKİR BEKLİYORDUK, GÜLBİRLİK 7.80 TL FİYAT AÇIKLADI'

Gülde yaşanan rekolte artışı ve düşen fiyat hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne açıklamalarda bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Biz, çiftçilerimizi, üretici kısmını temsil ediyoruz. Biz, üreticilerimiz adına 10 TL bandında bir fiyat bekliyorduk, Gülbirlik 7.80 TL bandında bir fiyat açıkladı. Gül, geçen yıl 9.20 TL idi, bu yılki fiyat geçen yıldan 1.40 TL daha düşük. Tabii ki, bunun farklı nedenleri var. Çeşitli bölgelerde, farklı illerde yoğun dikimler var.

GÜL, BİZİM ISPARTA'MIZIN SEMBOLÜ ÜRÜNÜMÜZDÜR'

“İlgili kurum ve kuruluşlarla, bir masada toplanıp, değerlendirme yapmamız gerekiyor”

“Biz, dünya çapındaki gül yağı üretimi ve tesisler bakımından birinciyiz. Gül, gülyağı ayrıca, Peygamber Efendimizi (Sallallahü aleyhi ve sellem) temsil eder ve onun kokusudur” diyerek sözlerini sürdüren Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Üreticilerimizin mağdur olmaması için üretim konusunda bir planlama yapılıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla, büyük sanayi yetkilileri, Gülbirlik, Ziraat Odası, Tarım İl Müdürlüğü olarak bir masada toplanıp, bunun bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Gül, Isparta’mızın bir markasıdır, bunu daha da yücelterek devam etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

'DAHA ÖNCE BUNUN ÖRNEKLERİ YAŞANDI, YİNE AYNI OLSUN İSTEMİYORUZ'

Başkan Selçuk, geçen yıllarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, aynı durumlarla karşı karşıya kalınabileceğini ve önlem alınması gerektiğini aktararak, “Üreticimizin de mağdur olmaması gerekiyor. Daha önce bunun örnekleri yaşandı; insanlar gülü dikti, akabinde 3-5 yıl sonra kestiler. İnsanlarımızın, çiftçilerimizin emeklerine ve paralarına yazık oldu. Yine aynı şekilde olsun istemiyoruz.

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini Isparta’mızdan karşılıyoruz. Hem Isparta’mızı, hem Türkiye’mizi hem de çiftçilerimizi temsil ediyoruz. Biz, bu markamızı kaybetmeyelim, yaşatalım. Hem Isparta’mızın, hem Türkiye’mizin ismi duyusun, bunun kokuları tüm dünyaya yayılsın” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
gül yağı Isparta

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