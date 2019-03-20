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Perakende Yasası ile marketlerde yeni dönem

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Pekcan, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız." dedi.

Perakende Yasası ile marketlerde yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (NTSO) düzenlenen "esnaf buluşması" programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmesinin ihracatla mümkün olacağını belirten Pekcan, ihracat rakamlarının artırılması amacıyla bakanlık olarak çeşitli kategorilerde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Küresel ekonomiye yön veren firmaların genç girişimciler tarafından kurulan işletmeler olduğuna işaret eden Pekcan, bu nedenle genç ve kadın girişimcilere daha fazla destek olunmasını sağlamak için Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığının faaliyete başladığını aktardı.

Pekcan, ihracata yönelmek isteyen tüm esnaf ve sanatkara gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Daha fazla ihracat için, çalışmayı tabana yaymamız gerekiyor. Bunun için esnaf ve sanatkara yönelik pazarlama ve marka destekleme konusunda proje geliştiriyoruz. Ayrıca, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. Bakanlık olarak biz desteklerimizle arkanızdayız yeter ki siz talep edin." diye konuştu.

Milletin refah düzeyini artırmanın yolunun ticaretten geçtiğini, bakanlık olarak ticaretin önündeki sorunların çözümü noktasında çaba harcadıklarını anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Milletin refah düzeyini artırmak, gelecek nesillere daha parlak bir gelecek bırakmanın yolu ticaretten geçiyor. Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için el birliğiyle sizlerin sorunlarına çözüm bulmak için uğraşıyoruz. Türkiye'nin orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkması, daha fazla ihracat yapmakla mümkündür. Nevşehir'in ihracat rakamları çok düşük, bir turizm şehrine yakışmıyor. Nevşehir'in ihracatta daha fazla yer alması lazım. Bakanlık olarak 21 ilde ihracat destek ofisleri kurduk, bunu 81 ile yayacağız. Bu illerimizde nasıl ihracatçı olunacağı konusunda eğitimler veriyoruz. Bakanlığımızın desteklerini anlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman odak noktasında esnaf ve sanatkarı bulundurmakta. Kendileri bu doğrultuda esnafa faizsiz kredi kullandırmak, 10 bin liraya kadar olan ciroları vergiden muaf tutmak, vergisini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkarımıza 5 puan indirim, SGK priminde 5 puanlık indirim, taşınmaz malın rehin gösterilmesi dışında kredilerde teminat olarak kullanmak üzere taşınır rehini de getirmiş bulunuyor. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarın kredi mağduriyetini önlemek için bir yıla kadar yüzde 4, bir yıldan fazlası için de yüzde 5 faizle kredi vermeye devam ediyoruz."

Perakende Yasası konusundaki çalışmalara da değinen Pekcan, "Perakende Yasası ile ilgili çalışma yapıyoruz. Yöresel ürünün marketlerde yer almasıyla ilgili belli raf oranını zorunlu kılıyoruz. Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız. Bu üreticilerimizi, iç piyasada güçlü, ayağının üstünde duran ve rekabetçi firmalar haline getirmedikçe, bunları uluslararası firmalara taşıyıp, ihracatçı yapamayız. Sizleri, el ele vererek ülke ekonomimizi daha güzele, refah düzeyimizi daha da artıracak tedbirleri beraber alarak, hepinizi ihracatçı olmaya davet ediyorum." dedi.

Programda, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, NTSO Başkanı Arif Parmaksız da konuşma yaptı.

Bakan Pekcan, programın ardından Arı'ya destek amacıyla Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerini ziyaret ederek esnafı selamladı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan market

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