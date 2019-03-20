Perakende Yasası ile marketlerde yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (NTSO) düzenlenen "esnaf buluşması" programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmesinin ihracatla mümkün olacağını belirten Pekcan, ihracat rakamlarının artırılması amacıyla bakanlık olarak çeşitli kategorilerde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Küresel ekonomiye yön veren firmaların genç girişimciler tarafından kurulan işletmeler olduğuna işaret eden Pekcan, bu nedenle genç ve kadın girişimcilere daha fazla destek olunmasını sağlamak için Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığının faaliyete başladığını aktardı.

Pekcan, ihracata yönelmek isteyen tüm esnaf ve sanatkara gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Daha fazla ihracat için, çalışmayı tabana yaymamız gerekiyor. Bunun için esnaf ve sanatkara yönelik pazarlama ve marka destekleme konusunda proje geliştiriyoruz. Ayrıca, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. Bakanlık olarak biz desteklerimizle arkanızdayız yeter ki siz talep edin." diye konuştu.