FİNANS

Petrol 1 ayın dip seviyesine yakın

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

Petrol fiyatları arz fazlası endişeleriyle bir ayın dip seviyesine yakın seyrediyor. Altın da dört ayın en düşüğünü gördü.

Petrol 1 ayın dip seviyesine yakın

Petrol fiyatları, ABD üretimindeki artış ve OPEC'den beklenen arz artışının piyasaları baskılamasıyla haftayı ekside kapatmaya hazırlanıyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 70.38 dolara geriledi.

Altın fiyatları ise Fed'in yakın vadede faiz indirim beklentilerini azaltarak doları desteklemesinin ardından dün gördüğü dört ayın dip seviyesine yakın seyrediyor ve haftalık düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

Spot altının ons fiyatı dün Aralık sonundan bu yana en düşük seviye olan 1,265.85 dolara kadar geriledikten sonra bugün hafif değişim göstererek 1,271.25 dolarda bulunuyor.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
petrol OPEC

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