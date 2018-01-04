FİNANS

Petrol 68 doların üzerinde

04 Ocak 2018 10:01

Petrol fiyatları 68 doları aşarak Mayıs 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. İran'daki protestolar, üretim kısıntısı ve Aramco'nun halka arzı öncesi Suudi Arabistan'ın beklentileri fiyatları destekliyor.

Petrol 68 doların üzerinde

Petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 68.15 dolara kadar tırmandı ve Mayıs 2015'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Petrol, 2018'e 66 dolar civarında başlamıştı.


Petrolü ne destekliyor?

OPEC ve Rusya'nın üretim kısıntısı anlaşmasıyla bir süredir yükseliş eğiliminde olan petrol fiyatları, geçtiğimiz ay petrol boru hatlarında yaşanan kesintilerle hızlı yükseldi.

Son günlerde ise İran'da yaşanan hükümet karşıtı protestolar petrol tarafında kaygıları artırdı ve fiyatları destekledi.

Diğer taraftan dünyanın en büyük halka arzı olması beklenen Aramco'nun borsa yolculuğundan önce Suudi Arabistan'ın petrol piyasasının bir dengeye kavuşmasını isteyeceği beklentisi de fiyatları destekliyor.

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 3 Oy
    2018 mayısını ne çabuk buldunuz helal olsun size
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  • 0 Oy
    oh suyundan koy kimsede ses yok demmekki herkes memnun hayatından ....
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  • 0 Oy
    O kadar zam aldık ya! Gözümüze dizimize dursun bizi gidi nankörler..
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