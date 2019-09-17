Petrol 70 dolara doğru hareketlendi

1991'DEN BU YANA EN SERT YÜKSELİŞ YAŞANDI Yaşanan saldırılar sonrasında petrol fiyatları ise dün 1991'den bu yana en büyük artışı kaydetmişti. Petrol fiyatları yüzde 15 kadar yükseldikten sonra 70 doların üzerini test etti. Petrol sonrasında 68 dolar seviyelerine çekilerek kazanımlarını azalttı ancak yüksek seyir izlemeye devam ediyor. Öte yandan ekonomistler, petrol fiyatlarının 75 doların üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

Dün kısa süreli de olsa 70 doların üzerini test eden brent petrolün varil fiyatları bu sabah saatlerinde 68,80 dolar seviyelerinde.

Piyasalarda gündemin en sıcak maddesi olan Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının etkileri çok yakından takip ediliyor.

Kolanoviv, S&P 500'ün petrol fiyatlarında artışın "negatif etkisini" ancak fiyatlar 80-85 dolar/varil bandına yükseldiğinde hissedebileceğini belirtti. Bu, petrol fiyatının cari seviyelere göre yüzde 30 artması anlamına geliyor.

ABD İSTİHBARATI İRAN'I İŞARET EDİYOR

ABD ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmelere yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, ABD istihbaratı Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıda kullanılan İHA'lar İran'dan geldi.

ABD istihbaratının kamuoyu ile paylaşladığı ancak Suudi yetkililere verdiği bilgiye göre, Suudi petrol tesislerine yönelik Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırıda İran'dan fırlatılan 20 kadar İHA ve en az bir düzine balistik füze kullanıldı.

Ancak Suudi yetkililer, ABD istihbaratının saldırının İran'dan başlatıldığı konusunda yeterince güçlü kanıtlar sunamadıklarını, ABD istihbaratının önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi sağlamasını beklediklerini ifade ettiler.

Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre petrol fiyatlarında yaşanan her 10 dolarlık artış Türkiye'nin enerji faturasını yaklaşık 4 milyar dolar artırıyor. Ancak bu etki kontratlara göre zamana yayılıyor.



