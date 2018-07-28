Petrol fiyatlarını arttırabilecek kriz

Suudi Arabistanlı strateji uzmanı Ali et-Tavati yaptığı açıklamada, Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki tehditler nedeniyle petrol fiyatlarında az bir artış olacağını belirterek, Körfez ülkeleri ile İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan Avrupa'ya petrol sevkiyatı yaptığını aktardı.

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin petrol sevkiyatı için büyük oranda Hürmüz Boğazı'nı kullandığını, Babu'l Mendeb Boğazı'nı ise çok az kullandıklarının altını çizen Tavati, hatta Suudi Arabistan'ın ihraç ettiği petrolün çoğunluğunun Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Doğu Asya ülkelerine gittiğini ifade etti.

Riyad yönetiminin elinde farklı alternatifler olduğunu savunan Tavati, ülkenin doğusundaki petrolün Babu'l Mendeb Boğazı yerine boru hatlarıyla Kızıldeniz'e ve oradan da Avrupa ülkelerine ihraç edilebileceğini söyledi.

Tavati, mevcut boru hattının günlük 3 milyon varil petrol transferi kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Babu'l Mendeb Boğazı'nın petrol dışında da Suudi Arabistan için ciddi önem arz ettiğini hatırlatan Tavati, Asya ülkelerindeki limanlar ile Cidde Limanı veya ülkenin doğusunda yer alan Dammam Limanı ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticarette Babu'l Mendeb Boğazı'nın kullanıldığına vurgu yaptı.