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Petrol ile ilgili ezber bozan tahmin

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

Dünyanın petrol ticareti yapan en büyük kuruluşları, petrolün varil fiyatının ABD'nin İran yaptırımları nedeniyle gelecek yıl 65 doların altına inmeyeceğini, bir ihtimal de 100 doları aşabileceğini tahmin ediyor.

Petrol ile ilgili ezber bozan tahmin

Petrol fiyatları ABD'nin Kasım ayında devreye girecek İran yaptırımları nedeniyle son aylarda yükseliş kaydetti. ABD'nin İran yaptırımı, dünyanın en büyük rezervli ülkelerinin üye olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kabiliyetlerini de sınava tutacak.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı LCOc1 geçen hafta 86.74 dolar ile 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi arz-talep tahmini üreten kuruluşlar gelişmekte olan ekonomilerdeki krizler ve büyük ekonomiler arasındaki ticaret anlaşmazlıkları nedeniyle petrole olan talebin gelecek yıl daralabileceğine, arzın ise ABD ve Rusya gibi OPEC üyesi olmayan ülkeler sayesinde yükselebileceğine dikkat çekiyorlar.

Dünyanın başlıca petrol ticaret şirketleri arasında yer alan Trafigura'nın başında bulunan Jeremy Weir, Londra'da düzenlenen petrol konferansında petrol fiyatları 100 doları aşarsa şaşırmayacağını ifade etti.

Petrol ve doğalgaz ticareti yapan Glencore'un GLEN.L başında bulunan Alex Beard ise aynı konferansta petrolün orta vadede 85-90 dolara oturacağını tahmin etti.

Gunvor'un başında bulunan Torbjorn Tornqvist ise talepteki artışın güç yitireceğini belirterek fiyatların gelecek yıl 70-75 dolar aralığına gerileyeceğini düşündüğünü ifade etti.(Reuters)

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petrol abd petrol varil fiyatı

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