Petrol ithalatı ekimde arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,64 artarak 4 milyon 216 bin 480 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 47,74 artışla 3 milyon 3 bin 552 tona çıktı.

Ekim ayında en fazla ham petrol ithalatı, 1 milyon 191 bin 271 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 957 bin 657 tonla Irak, 247 bin 486 tonla Kazakistan izledi.

Motorin ithalatı ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,78 azalışla 932 bin 975 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,64 artarak 4 milyon 216 bin 480 tona ulaştı.

- Petrol ihracatı

Havacılık yakıtları ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,15 artışla 544 bin 194 ton, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 61,36 azalışla 100 bin 206 ton oldu.