Petrol Ofisi'nden çalışanlarına müşteri memnuniyeti odaklı eğitim

Açıklamada, Petrol Ofisi’nin 2019'da gündemine aldığı merkezi eğitim projelerinden biri olan ve istasyon yönetimi konusunda değer yaratan "Yönetici Akademisi" programına, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Bursa, Konya, Trabzon, Adana, Mersin, Gaziantep, Balıkesir, Kayseri, Antalya ve Muğla'dan toplam 282 istasyon müdürünün katıldığı kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2019'da "Yönetici Akademisi" ile farklı illerdeki 282 istasyon müdürüne yöneticilik konularında eğitim veren ekibin, Türkiye'nin 60 farklı noktasındaki 2 bin 564 istasyon çalışanına ise işbaşı eğitimi vererek, çalışanların MEB onaylı sertifika sahibi olmalarını sağladığı bildirildi.

Eğitim programının 5 gün olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Programda, Aile Şirketlerinde Yöneticilik, İletişim Becerileri, Koçluk, Ürün Bilgisi, SEÇ-G, Operasyonel Standartlar ve Perakendecilik konuları başta olmak üzere çeşitli başlıklarda eğitimler verildi. Bu programda, istasyon müdürlerinin, yönettikleri operasyonda daha etkin kılmak ve iletişim, koçluk, sorumluluk bilinci, planlama ve organizasyon, sonuç odaklılık, delegasyon, performans yönetimi gibi yönetici yetkinliklerini ortaya çıkararak, daha başarılı bir yönetim sergileyebilmeleri hedeflendi. Yönetici Akademisi programı kapsamında istasyon müdürleri, gelişen yetkinliklerle birlikte, istasyon yönetimlerinin daha verimli olması, müşteri odaklılık ilkesine bağlı hizmet kalitesinin arttırılması, operasyon yürütmede profesyonel bakış, iş yapış modellerinde mükemmeliyetçilik, kurumsal kültürün benimsenmesi ve ortak değerlere sahip olmak gibi çeşitli kazanımlar elde etti."

Açıklamada ayrıca, eğitime katılan çalışanlara Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal Dolum Elemanı" mesleki yeterlilik sertifikasının verildiği belirtildi.

