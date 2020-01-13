Petrol OPEC+ kısıntıyı gözden geçirmeyi ertelemesiyle yatay

İstanbul, 13 Ocak (DHA) - Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin üretim kısıntılarını gözden geçirmeyi Mart ayına ertelemesi ve ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanacak olmasının etkisiyle yatay hareket ediyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.08 artışla 65.03 seviyesinde bulunuyor. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.20 yükselişle 59.16 dolarda işlem gördü.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, OPEC ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, sürmekte olan petrol üretimi kısıntılarını gözden geçirmeyi Mart ayına ertelediğini açıkladı.

Bunun yanında, ABD ve İran arasındaki çatışmalarla ilgili endişelerin azalmasının ardından, yatırımcıların imzalanması beklenen ABD-Çin birinci kademe ticaret anlaşmasına odaklanmasıyla petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, 15 Ocak’ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington’a gideceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için 13-15 Ocak tarihlerinde Washington’a gidecek olan delegasyona öncülük edecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, anlaşmanın birinci aşamasının 15 Ocak'ta imzalanacağı, bu konuda düzenlenecek törene 200 kişinin davet edildiği duyurulmuştu.

