Petrol Talebinde Büyüme Öngörülmüyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya’dan oluşan OPEC+ grubu, 2021 yılı için petrol talep tahminini günde 300 bin varil düşürdü. OPEC+ uzmanlar paneli toplantısının raporuna dayandırılan Reuters ajansının haberinde, düşüşün pandemi nedeniyle yeni kısıtlamalar geldikçe piyasanın toparlanmasına ilişkin artan endişeleri yansıttığı belirtildi. Suudi Arabistan ve Rusya'nın dahil olduğu petrol ihraç eden ülkeler grubuna tavsiyelerde bulunan Ortak Teknik Komisyon, Perşembe günkü bakanlar toplantısı öncesinde tavsiyelerde bulunmak üzere Salı günü toplandı. Komisyon raporunda, "Ticari Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OECD) stokları eritilse de envanter 2015-2019 ortalamasının üzerinde seyrediyor. Piyasadaki yapısal dalgalanmaların, kırılgan piyasa koşullarının bir işareti olduğu kabul ediliyor" denildi. Raporda, petrol talebinin bu yıl günde 5,6 milyon varil artması öngörülüyor; bu, önceki tahmine göre günde 300 bin varil düşüşe işaret ediyor. Komisyon ayrıca küresel arz tahminini günde 200 bin varil arttırarak 1 milyon 600 bin varile yükseltti.

Sonuç olarak komisyon, sanayileşmiş ülkelerde petrol stoklarının tahmin edilen dönemden bir ay sonra, Ağustos ayında, 2015-2019 ortalamasının altına düşeceğini belirtiyor. OPEC+, fiyatları desteklemek ve arzı kısmak için günlük 7 milyon varilin üzerinde kesinti yapıyor. Suudi Arabistan, bu kesintilere günde bir milyon varil petrol daha ekledi. Reuters'e konuşan bir yetkili, Suudi Arabistan'ın petrol üretim kotalarını kısıtlamaya devam kararını desteklemeye ve kendi gönüllü kesintilerini de uzatmaya hazır olduğunu söyledi. Yatırım Bankası JP Morgan da OPEC+ grubunun üretim kesintilerini büyük ölçüde Mayıs ayına sarkıtarak ihtiyatlı davranacağına ve Suudi Arabistan'ın ek kesintisini Haziran sonuna kadar uzatacağına inandıklarını kaydetti. Banka, "İttifakın, Haziran ayından başlayarak Ağustos sonuna kadar, günde 500 bin varillik artışlarla üretimi yükseltmeye başlamasını bekliyoruz" dedi. Petrol fiyatlarında artış beklentisi Reuters’ın bugün açıkladığı bir ankete göre, petrol fiyatları bu yıl varil başına 60 dolar seviyesinde istikrar kazanacak. Ankete göre bunun nedeni Corona virüsü aşılarının piyasaya sürülmesiyle talepte oluşacak artış beklentisi ve OPEC ile müttefiklerinin arzı dizginlemeye devam edecek olması.

48 ekonomi uzmanının katıldığı ankete göre Brent petrolün 2021'de varil başına ortalama fiyatının 63,12 dolar olacağı tahmin ediliyor. Geçen ay bu tahmin 59,07 dolardı. Bu yıl bugüne kadarki ortalama fiyatı ise 59,36 dolar. Piyasa analisti Edwar Moya, ABD ekonomisinin hızlı toparlanmasının, Avrupa'daki kötü gidişata rağmen petrole olan küresel talebi arttırdığını söyledi. Ekonomistlerin fiyatlarda iyileşme öngörüsü de OPEC+ grubunun şu anda Nisan ayına kadar devam eden üretim kesintilerini uzatacağı ve bundan sonra mütevazı bir şekilde üretimi artıracağı beklentisi üzerine kuruluydu. Enerji piyasaları analisti Marshall Steeves, 60 doların çok önemli olabileceğini çünkü bu seviyenin üzerinde ABD kaya petrolünün daha ekonomik hale geldiğini ve ABD ham petrolünü pazar payında OPEC+ ile yeniden rekabete sokabileceğini kaydetti. Steeves, ‘’Suudi Arabistan, 70 doların üzerindeki fiyatlarda üretimi arttırmaya başlayabilirdi; ancak o noktaya gelene kadar borsada işlem gören kaya petrolü firmaları karlarını artırmak istediği için ABD üretimi zaten artardı’’ dedi.