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Petrol ürünleri pazarında istihdam 200 bin

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Akaryakıt sektörümüzde bugün itibarıyla 150 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Tüm petrol ürünleri pazarında ise 200 bin doğrudan istihdam yapıldığını tahmin ediyoruz." dedi.

Petrol ürünleri pazarında istihdam 200 bin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul 2019 - 14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Milli Enerji ve Maden Politikası'nda petrol ve gaz aramacılığının anahtar role sahip olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin petrol ve gaz talebinin her zaman yukarı yönlü bir ivme göstereceğini ve bu öngörüden hareketle petrol ve gaz aramacılığı faaliyetlerine hız verdiklerini kaydetti.

Bu çalışmaların ilk sonuçlarının da yavaş yavaş alınmaya başladığını dile getiren Dönmez, "Geçen hafta, Diyarbakır ve Siirt'te üç yeni petrol sahası keşfettik. Yaklaşık 27,5 milyon ton rezervimiz var. İlk defa orada hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üretimini gerçekleştirmiş olduk. Bu sahanın ekonomimize katkısı yaklaşık 700 milyon dolar civarında olacak. Aslında bu keşif de gösteriyor ki, güçlü bir siyasi irade ortaya konulduğunda, yerli insan kaynağımızla gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef ya da proje yok." diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALAR

Enerjide bağımsız hale gelmek ve enerji maliyetlerini öngörülebilir hale getirmek için çalıştıklarını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin petrol ya da doğal gaz üretmesi ve ihraç edebilir hale gelmesini arzuluyoruz. Bu durum daha sürdürülebilir ve öngörülebilir bir küresel enerji piyasası anlamına gelmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu TürkAkım ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı gibi projelerin başarıya ulaşıyor olması da bunların en önemli göstergesidir. Doğu Akdeniz'deki tüm petrol ve gaz çalışmaları da bu kapsamda değerlendirilmeli. Türkiye, Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yemeye çalışıyor, ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Akdeniz'de bir oldu bittiye asla izin vermeyeceğiz. Ne ülkemizin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kimsenin gasp etmesine müsaade etmeyeceğiz."

PETROL ÜRÜLERİ PAZARINDA İSTİHDAM 200 BİN

Dönmez, akaryakıt sektöründe hizmet ve ürün kalitesinin mümkün olan en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Akaryakıt sektörümüzde bugün itibarıyla 150 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Tüm petrol ürünleri pazarında ise 200 bin doğrudan istihdam yapıldığını tahmin ediyoruz. Enerji ve madencilikte en yüksek istihdama sahip sektör, petrol ürünleri sektörümüz. Bu toplantıda bulunanlar, Türkiye'ye istihdam ve vergi olarak en büyük katkıyı veren bir sektörün temsilcileri. Sizlerden ricamız, daha fazla yerli ekipman, yerli ham petrol ve Ar-Ge yatırımı yaparak uzun vadede vizyonunuzu ortaya koymanız." diye konuştu.

YILLIK 50 MİLYON TON HAM PETROL TÜKETİMİ

Aynı zamanda sektörde çevresel ve toplumsal hassasiyetlerin de dikkate alınmasını isteyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Kilometre başı karbondioksit salınımı 2017'de, 2015'teki seviyeye oranla yüzde 30 azaldı. Diğer yandan, Türkiye olarak 100 kilometrede 5,4 litre yakıt tüketimiyle Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri arasında maalesef en yüksek yakıt ekonomisine sahip ülkelerden birisiyiz. Hükümet olarak enerji verimliliğinde çok kararlı bir şekilde ilerlememiz gerektiğini ifade etmeliyim. Burada daha fazla mesafe kat etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin yaklaşık 50 milyon ton toplam petrol tüketiminin 25 milyon tonu dizel, 5 milyon tonu jet yakıtı, 2,3 milyon tonu benzin ve 4,5 milyon tonu LPG'den, geri kalanı da diğer yakıtlardan oluşuyor. Bu talebi karşılamak için rafineri ve petrokimya tesislerini artırma yönünde somut adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, STAR Rafineri 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle, dizelde dışa bağımlılığımızı yüzde 60'tan yüzde 40'a düşürecek. Buna ek olarak 500 milyon dolarlık ihracat yaparak cari açığın da kapanmasına büyük bir katkı sağlayacaktır."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez akaryakıt sektörü istihdam

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