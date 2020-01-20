FİNANS
  4. Petrol ve gaz şirketleri dönüşümde gecikirse trilyon dolarlık sermaye "atıl" kalabilir

Petrol ve gaz şirketleri dönüşümde gecikirse trilyon dolarlık sermaye "atıl" kalabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Enerji Dönüşümünde Petrol ve Gaz Endüstrisi Raporu'ndan: - "Petrol ve gaz sektörünün sera gazı emisyonlarını azaltma çağrılarına karşılık verememesi, şirketlerin uzun dönemli kar hedeflerini olumsuz etkiliyor"

İSTANBUL (AA) - Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele çabaları hızlanırken, küresel petrol ve gaz sektörünün enerji dönüşümünü 2030'a kadar ertelemeleri ve emisyonlarını azaltamamaları durumunda 1,2 trilyon dolarlık sermayenin atıl kalabileceği öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından Dünya Ekonomi Forumu (WEF) ile birlikte hazırlanan "Enerji Dönüşümünde Petrol ve Gaz Endüstrisi" raporu yayımlandı.

Yarın İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda hükümet ve iş dünyası liderlerine sunulacak rapora göre, dünyada temiz enerjiye geçiş için hızlı bir dönüşüm yaşanıyor.

Petrol ve gaz sektörünün sera gazı emisyonlarını azaltma çağrılarına karşılık verememesi, şirketlerin uzun dönemli kar hedeflerini olumsuz etkiliyor. Petrol ve gaz endüstrisinin daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirmesi ve düşük karbon teknoloji yatırımlarını hızlandırması bekleniyor.

Elektrifikasyonun artması, fosil kaynaklara olan talebin azalması ve temiz teknolojilerin daha fazla kullanılmasıyla birlikte, petrol ve gaz şirketlerinin enerji dönüşümüne hızla ayak uydurması gerekiyor.

Rapora göre, enerji dönüşümünün 2025'e ertelenmesi durumunda söz konusu şirketlerin 950 milyar dolar, 2030'a ertelenmesi durumunda ise 1,2 trilyon dolarlık sermayesinin atıl kalma riski bulunuyor.

- Enerji sektörü emisyonlarının yüzde 15'i petrol ve gazdan

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüm şirketlerin enerji dönüşümünden etkileneceğini ve sektör paydaşlarının bu dönüşüme nasıl cevap vereceğini düşünmesi gerektiğini belirtti.

Sektörde öncelikli olarak karbon ayak izinin düşürülmesi gerektiğine işaret eden Birol, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla, enerji sektörü kaynaklı sera gazı emisyon salımının yüzde 15'i petrol ve gazın üretiminden müşteriye giden süreçte meydana geliyor. Bu emisyonların büyük kısmı hızlı ve kolay bir şekilde azaltılabilir. Ayrıca, petrol ve gaz şirketleri derin tecrübeleri ve finansal imkanlarıyla daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının devreye alınmasını sağlamalı. Karbon yakalama, batarya ve hidrojen teknolojileri de geliştirilmeli. Petrol ve gaz endüstrisinin katkısı olmadan, bu teknolojiler istenilen ölçekte büyüyemez."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek verilerPiyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Serbest piyasada döviz fiyatlarıSerbest piyasada döviz fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Davos Zirvesi, enerji dönüşümü, IEA, petrol, Uluslararası Enerji Ajansı,

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Fındık fiyatları tavan yaptı

Fındık fiyatları tavan yaptı

Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü geliyor

Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü geliyor

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halı Sektör Kurulu Almanya’da toplandı

Halı Sektör Kurulu Almanya’da toplandı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Aralık’ta yıllık yüzde 8.93 arttı (2)

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Aralık’ta yıllık yüzde 8.93 arttı (2)

Fabrikasının çatısına ikinci fabrikayı kurdu, ayda 100 bin lira kazanıyor

Ayda 100 bin TL kazanıyor

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dünya takımlarının forması Ordu’da dikiliyor

Dünya takımlarının forması Ordu’da dikiliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.