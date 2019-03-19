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Petrol yılın zirvesine yakın, paladyum rekor kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

Petrol fiyatı yılın zirvesine yakın seyrederken, paladyum rekor seviyeyi gördü. Altın da Fed öncesi yukarı yönlü.

Petrol yılın zirvesine yakın, paladyum rekor kırdı

Petrol fiyatları OPEC'in devam eden üretim kısıntısından güç bularak bu yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. İşlemciler ABD'nin İran ve Venezuela'nın petrol ihracatını kısıtlayıcı yaptırımlarının fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi desteklediğini, ancak ABD'nin kendi petrol üretimindeki artışın yükselişi sınırladığını belirtti.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı yüzde 0.1 artıda 67.60 dolara yükselerek geçen hafta gördüğü bu yılın zirvesi olan 68.14 dolara yaklaştı.

Otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan paladyumun fiyatı ise arzdaki azalma nedeniyle rekor kırarken, altın Fed'in bu haftaki toplantıda gevşek para politikası yanlısı tutum takınacağı beklentisiyle yükseldi.

Paladyumun spot piyasadaki ons fiyatı 1,592 dolara kadar yükseldikten sonra dünkü kapanışa göre yüzde 0.3 artıda 1,588 dolarda bulunuyor. Altın da yine yüzde 0.3 artıda 1,307 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
petrol fiyatları paladyum OPEC

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hükümetimiz sağolsun bunları bize laik gördüğü için
hanibiz AB bağlı dehildilk nerde şimdi ekonemi bakanı ekonemi çok iyi diyordu noldu 7 tl oldu yine benzin dolar ucuyor
700 kuruş bindirdiler sessizce şimdi reklam yapa yapa 10 kuruş indirirler allahsızlar
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