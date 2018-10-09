Milyar dolarlık kazançlarıyla işte petrol zengini ülkeler

İşte, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, petrol ihracatında en çok gelir elde eden ülkeler.
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