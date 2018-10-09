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Milyar dolarlık kazançlarıyla işte petrol zengini ülkeler

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye ülkelerin geçen yıl petrol ihracından elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 28,6 artarak 567 milyar dolara yükseldi.

İşte, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, petrol ihracatında en çok gelir elde eden ülkeler.

İşte, petrol ihracatında en çok gelir elde eden ülkeler

1 / 14

Suudi Arabistan: 167
2 / 14

Irak: 69
3 / 14

Birleşik Arap Emirlikleri: 55
4 / 14

İran: 55
5 / 14

Kuveyt: 46
6 / 14

Nijerya: 34
7 / 14

Katar: 31
8 / 14

Angola : 31
9 / 14

Venezuela : 29
10 / 14

Libya: 11
11 / 14

Cezayir: 22
12 / 14

Kongo: 5
13 / 14

Ekvador: 5
14 / 14

Ekvador Ginesi : 4
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Anahtar Kelimeler:
petrol ihraç OPEC

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