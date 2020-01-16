Petronas motorsikletler için geliştirdiği yağı tanıttı

Küresel enerji şirketi Petronas’ın madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Petronas Madeni Yağlar, motosikletler için geliştirdiği yağlardan Petronas Sprinta’yı tanıttı.

Dünyanın önemli petrol şirketlerinden Petronas’ın madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Petronas Madeni Yağlar, yoğun sürüş koşulları doğrultusunda motosikletlerin artan performans ihtiyaçlarına cevap vermek için ürettiği Petronas Sprinta’yı tanıttı. Yapılan bilgilendirmede; Sprinta serisi bileşenlerinde yer alan UltraFlex teknolojisiyle debriyaj ve dişliler olmak üzere tüm kritik parçalara üstün koruma sağlayacak. Yüksek devirli kullanımlarda motorun yoğun ısı ve termal basınçlara karşı dayanıklılığını da artıracak.

2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ilk önce Hindistan ve Tayland gibi Asya ülkelerinde satışa sunulacak olan Petronas Sprinta; ardından farklı pazarlarda motosiklet kullanıcılarına sunulacak.

MotoGP’de test edildi

Konuyla ilgili konuşan Petronas COO’su Aadrin Azly, Sprinta serisinin performans, verimlilik ve güvenilirliğini UltraFlex teknolojisiyle MotoGP yarışlarında da test ettiklerini belirterek, "Petronas Sprinta ürün ailesi, 2018 yılı Haziran ayında Hollanda MotoGP’sinde kullanılmaya başlanarak günümüze kadar Petronas Yamaha Sepang Yarış Takımı’na üst düzey katkı sağladı. En zorlu sürüş koşullarında bile motosiklet ve sürücülerin üstün performans sunmasına yardımcı olan bu gelişmiş formülasyonu tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.