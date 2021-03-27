Peygamberimizin Berat kandilinde yaptığı ibadetler neler? İşte Peygamberimizin Berat gecesinde okuduğu dualar

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar bulunuyor. Onlar da şöyle;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim."

Berat Kandili gecesinin bereketli bir gece olması nedeniyle, Rahmet gecesi ismiyle de bilinir. Hz. Muhammed'in Berat Kandili gecesinde yaptığı ibadetler ve okuduğu dualar islam alemi tarafından merak edildi. Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in tamamen indirildiği gece olarak bilinir ve islam alemi için oldukça önemli bir gecedir. İşte berat kandili ile ilgili bilgiler...

Türkçe anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

BERAT KANDİLİNDE OKUNACAK DUA

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

Ya İlahel-alemin

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

BERAK KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 dini günler takvimine göre Berat Kandili tarihi 27 Mart 2021 Cumartesi tarihine denk geliyor. Müslümanlar kandil gününde yapılması gereken ibadetleri, okunması gereken duaları ve kılınması gereken namazları araştırmaya koyuldu. Bu önemli geceyi dua, ibadet ve tövbe istiğfar ile geçirmenin oldukça önemli olduğu biliniyor. Berat Kandili'nin en önemli özelliği ise, bu gece boyunca 1 senelik amel defterlerinin yazılacağı gece olmasıdır.