Philip Morris/Sabancı’da bilişim artık Edward Knight'a emanet

Philip Morris/Sabancı’nın tepe yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti. Philip Morris International (PMI) bünyesinde 15 yıldır önemli sorumluluklar üstlenen Edward Knight, Bilişim Hizmetleri Direktörlüğü görevine atandı.
Philip Morris/Sabancı’nın tepe yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti. Philip Morris International (PMI) bünyesinde 15 yıldır önemli sorumluluklar üstlenen Edward Knight, Bilişim Hizmetleri Direktörlüğü görevine atandı.
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