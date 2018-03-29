Philip Morris/Sabancı’da bilişim artık Edward Knight'a emanet

Philip Morris/Sabancı’nın tepe yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti. Philip Morris International (PMI) bünyesinde 15 yıldır önemli sorumluluklar üstlenen Edward Knight, Bilişim Hizmetleri Direktörlüğü görevine atandı.

Edward Knight PMI kariyerine 2003 yılında İsviçre'de Bilişim Hizmetleri (IS) Proje Müdürü olarak başladı. Şirkette görev yaptığı süre boyunca, Güney Afrika da dâhil olmak kaydıyla, farklı ülkelerde farklı sorumluluklar üstlendikten sonra, 2010 yılında Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu Bilişim Hizmetleri Müdürü olarak İsviçre'ye döndü. Son olarak Philip Morris/Sabancı’da Bilişim Hizmetleri Direktörlüğü pozisyonuna getirilen Edward Knight, 2015 yılından itibaren Güneydoğu Avrupa Bilişim Hizmetleri Müdürü olarak Sırbistan'da görev yapıyordu.