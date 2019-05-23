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Piknikçilere müjde, sezon sonuna kadar tavuğa zam yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

Beyaz et firması sahibi Mustafa Aksoy, Ramazan ayı ile birlikte tavuk eti satışlarının düştüğünü ancak piknik sezonuyla artacak olması rağmen fiyatlara zam uygulanmayacağını söyledi.

Piknikçilere müjde, sezon sonuna kadar tavuğa zam yok

Türkiye’nin beyaz et ihtiyacının yüzde 24’ünü karşılayan Bolu’da, yaklaşık 20 yıldır sektörün içerisinde olan beyaz et firması sahibi Mustafa Aksoy, Ramazan ayının son yıllarda yaz dönemine rastlamasından dolayı tavuk satışlarının düştüğünü ancak Ramazan ayının bitmesiyle satışların yükseleceğini düşündüklerini söyledi.

'FİYAT BUGÜN NEYSE YAZ SEZONUNDA DA AYNI OLACAK'

Piknik sezonunun açılması ve yaz dolayısıyla taleplerin artacağı belirten Aksoy, “Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptığımız için insanlar rahatlıkla mangallarında tavuk etiyle beslenebilecekler. Üretimlerdeki artışlarımız da ramazan sonrasında olduğu için fiyatlara bir artış olacağını düşünmüyorum. Bu fiyatlarla sezon sonuna kadar, Kurban Bayramı’na kadar tavuk eti satışlarını sürdürürüz. Ramazan sonrasında talebin artmasına rağmen fiyatların artmayacağı düşüncesindeyim. Biz tavukçular sonuna kadar kendi imkanlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Fiyat artışlarını mümkün olduğu kadar yapmamaya çalışıyoruz ki insanlar tavuk tüketim alışkanlıklarından uzaklaşmasınlar. Zaten ülkenin ekonomik şartları belli. Yüksek fiyata tavuk eti tüketilmesi daha az olacağı için fiyatlarımızı yükseltmemeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla insanlar yaz aylarında mangal yaparken kullanacakları tavuk etine daha fazla para ödemeyecekler. Bugün fiyat neyse Ramazan’dan sonraki fiyat da bu şekilde olacak” şeklinde konuştu.

'KÜMES ÜRETİCİLERİNE DE DESTEK OLUYORUZ'

Sektörün lokomotifi olan kümes sahibi üreticilerden aldıkları tavuklara zam yaparak destek olduklarını da söyleyen Aksoy, “Son aylarda da üretim yapan kümes sahibi üreticilere yapmış olduğumuz fiyat artışı da kendi firmalarımızdan karşılanmıştır. Yüzde 25’e yakın üreticiler bazında bir fiyat artışı yapıldı. Üreticiler bu konuda daha avantajlı durumda olsunlar, üretimlerini artırsınlar, yeni kümesler yapılsın diye. Yeni kümesler yapılmadığı takdirde mevcut kümeslerin yaşam ömürleri bitiyor ve üretim yapabileceğimiz alanlar azalıyor. Bunun için üreticilere destek vermek, onlara yeni kümesler yaptırmayı hedeflemek için üretici fiyatlarına firmalar zam yaptılar. Bunun karşılığında önümüzdeki günlerde kümes yapımı biraz daha artacaktır. Bizler de daha kolay üretim yapabilme imkanına sahip olacağız” dedi.

KAYNAK:AA

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