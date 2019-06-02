FİNANS

Pilot olmak isteyenlere müjde! THY duyuracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) kendi pilotunu yetiştirmek adına en az önlisans mezunlarının başvurabileceği ikinci pilot aday adayı ilanını bu ay yayınlamayı planlıyor.

Pilot olmak isteyenlere müjde! THY duyuracak

Türk Hava Yolları, 1 Ocak’tan itibaren bugüne 2 bin 78’i uçucu ekip (Kabin memuru ve Pilot) olmak üzere toplam 2 bin 473 personelini kadrosuna dahil etti. 173 kişiyi ise pilot yetiştirme programına aldı. İstanbul Havalimanı ile beraber filosu daha da büyüyecek olan THY pilot ihtiyacını karşılamaya hız verdi. THY üniversite mezunlarına yönelik bu ay ikinci pilot aday adayı ilanına çıkmayı planlıyor. İlan yayınlandığında pilot olmak isteyenler, THY’nin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil olacak. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor. Uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olması önemseniyor.

EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR İKİNCİ PİLOT OLACAKLAR

Aday adayları tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa katılacaklar.Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda THY çalışanı olacaklar. Diğer çalışanların yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkanına da sahip olacaklar. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, ikinci pilot olarak Türk Hava Yolları’nda uçacaklar.

EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU İSTENİYOR

Daha önce yayınlanan pilot aday adayı ilan şöyleydi;

  • T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

  • En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak

  • 01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak

  • Boy uzunluğunun 157 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak

  • Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek

  • Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

  • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak

  • Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

  • TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

  • IELTS (Akademik veya Genel) : 6 (speaking : 6)
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THY Türk Hava Yolları pilot pilotluk başvurusu

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