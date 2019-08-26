Pirinkayalar Geçidi'ndeki tünelde yıl sonunda ışık görünecek

Kazaların ciddi oranda önüne geçip, sağlayacağı yakıt tasarrufuyla da sürücüler ve ülke ekonomisine katkı verecek tünel, daha rahat ulaşım olanağı sunarak, yerli ve yabancı turistler için Uzundere'yi cazibe merkezi haline getirecek.

Kışın zaman zaman yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan kara yolundaki trafiği rahatlatmak ve yöredeki turizmi daha da canlandırmak amacıyla yapılan tünel tamamlandığında 2 bin 246 metre uzunluğunda olacak.

Doğu Anadolu'daki Erzurum'u Uzundere ilçesi üzerinden Doğu Karadeniz'deki Artvin'e bağlayan, Gürcistan'a kadar uzanan ve dik yokuşları yüzünden özellikle kışın sürücülerin korkulu rüyası olan Erzurum-Artvin kara yolunun Pirinkayalar Geçidi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uzundere Kaymakamlığının desteğiyle yapılan tünelin inşaatı sürüyor.

Çalışmaların iki taraflı devam ettiğini belirten Aktoprak, "İlçemizdeki Pirinkayalar Tüneli'nde çift taraflı çalışma var. Tünelde ışık yakın ve sene sonunda bu ışık görülecek. Özellikle ölüm yolu olarak bilinen bu yol, bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan kurtulacak." dedi.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine, tünelin Doğu Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş noktasında olduğunu söyledi.

Tünelin hayata geçirilmesiyle mevcut yol, bisiklet ve treaking yolu olarak dizayn edilerek gelen misafirler, Tortum Gölü üzerindeki cam seyir terasından eşsiz doğal güzellikleri izlemenin yanı sıra doğa sporlarını rahatça yapma imkanına kavuşacak.

Tünelin ulaşıma açılmasıyla, Cittaslow İcra Kurulunca "sakin şehirler" ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turistler, ilçe ve Türkiye ekonomisine katkı verecek.

Aktoprak, tünelin tamamlanmasıyla insanların daha rahat seyahat etme imkanına kavuşacağını ifade ederek, "Bu tünel bittiğinde turizmin saklı cenneti Uzundere'ye gelenler daha güvenli şekilde seyahat edecek. Çift taraflı çalışma yapıldığı için şu anda yarıyı geçtik. Önümüzdeki sene betonlama çalışması yapılacak ve vatandaşlarımız yolculuklarında çok rahat edecek." diye konuştu.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece çalışmaların aksamadığını dile getiren Aktoprak, şöyle konuştu:

"Batı cephesinden yaklaşık bin metre açılma söz konusu. Çıkış noktasında da 70 metrelik mesafe açıldı. Günde tek taraftan 7 metre ve toplamda yaklaşık 15 metre gibi bir ilerleme var."

ESKİ YOL ADRENALİN TUTKUNLARINI AĞIRLAYACAK

Mevcut yolun farklı şekilde kullanılacağını anlatan Aktoprak, bu yolun adrenalinseverler için güzel bir güzergah olacağını aktardı.

Aktoprak, "Maceraseverler için müthiş alternatif olacak. Yeni tamamladığımız cam seyir terasına çıkıp Tortum Gölü'nü izleyebilecekler. Yani buraya gelip 'adrenalini yaşamak istiyorum' diyenler tünelden rahatça geçmenin yanında mevcut yolu da bu şekilde kullanabilecek." ifadelerini kullandı.