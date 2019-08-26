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Pirinkayalar Geçidi'ndeki tünelde yıl sonunda ışık görünecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan ve Türkiye ile Kafkaslar'ı birbirine bağlayan en önemli akslardan biri olan Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde inşaatı süren tünelde yıl sonunda ışık görünecek.

Doğu Anadolu'daki Erzurum'u Uzundere ilçesi üzerinden Doğu Karadeniz'deki Artvin'e bağlayan, Gürcistan'a kadar uzanan ve dik yokuşları yüzünden özellikle kışın sürücülerin korkulu rüyası olan Erzurum-Artvin kara yolunun Pirinkayalar Geçidi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uzundere Kaymakamlığının desteğiyle yapılan tünelin inşaatı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan ve Uzundere ilçesindeki doğa harikası Tortum Gölü yakınından geçen tüneldeki delme işleminde sona yaklaşıldı.

Kışın zaman zaman yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan kara yolundaki trafiği rahatlatmak ve yöredeki turizmi daha da canlandırmak amacıyla yapılan tünel tamamlandığında 2 bin 246 metre uzunluğunda olacak.

Geliş gidiş yönünde tek tüpten oluşacak tünel, bölgedeki viraj ve dik yokuşları ortadan kaldırarak özellikle kışın sürücülerin sıkıntısını giderecek.

Kazaların ciddi oranda önüne geçip, sağlayacağı yakıt tasarrufuyla da sürücüler ve ülke ekonomisine katkı verecek tünel, daha rahat ulaşım olanağı sunarak, yerli ve yabancı turistler için Uzundere'yi cazibe merkezi haline getirecek.

Tünelin ulaşıma açılmasıyla, Cittaslow İcra Kurulunca "sakin şehirler" ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turistler, ilçe ve Türkiye ekonomisine katkı verecek.

Tünelin hayata geçirilmesiyle mevcut yol, bisiklet ve treaking yolu olarak dizayn edilerek gelen misafirler, Tortum Gölü üzerindeki cam seyir terasından eşsiz doğal güzellikleri izlemenin yanı sıra doğa sporlarını rahatça yapma imkanına kavuşacak.

'BU YOL, BİR YIL SONRA ÖLÜM YOLU OLMAKTAN ÇIKACAK'

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine, tünelin Doğu Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş noktasında olduğunu söyledi.

Çalışmaların iki taraflı devam ettiğini belirten Aktoprak, "İlçemizdeki Pirinkayalar Tüneli'nde çift taraflı çalışma var. Tünelde ışık yakın ve sene sonunda bu ışık görülecek. Özellikle ölüm yolu olarak bilinen bu yol, bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan kurtulacak." dedi.

Aktoprak, tünelin tamamlanmasıyla insanların daha rahat seyahat etme imkanına kavuşacağını ifade ederek, "Bu tünel bittiğinde turizmin saklı cenneti Uzundere'ye gelenler daha güvenli şekilde seyahat edecek. Çift taraflı çalışma yapıldığı için şu anda yarıyı geçtik. Önümüzdeki sene betonlama çalışması yapılacak ve vatandaşlarımız yolculuklarında çok rahat edecek." diye konuştu.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece çalışmaların aksamadığını dile getiren Aktoprak, şöyle konuştu:

"Batı cephesinden yaklaşık bin metre açılma söz konusu. Çıkış noktasında da 70 metrelik mesafe açıldı. Günde tek taraftan 7 metre ve toplamda yaklaşık 15 metre gibi bir ilerleme var."

ESKİ YOL ADRENALİN TUTKUNLARINI AĞIRLAYACAK

Mevcut yolun farklı şekilde kullanılacağını anlatan Aktoprak, bu yolun adrenalinseverler için güzel bir güzergah olacağını aktardı.

Aktoprak, "Maceraseverler için müthiş alternatif olacak. Yeni tamamladığımız cam seyir terasına çıkıp Tortum Gölü'nü izleyebilecekler. Yani buraya gelip 'adrenalini yaşamak istiyorum' diyenler tünelden rahatça geçmenin yanında mevcut yolu da bu şekilde kullanabilecek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tünelin yapımında birçok kişinin emeğinin olduğunu vurgulayan Aktoprak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, bakan ve milletvekillerimize bu konuda destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız kısa süre önce 'Pirinkayalar Tüneli'nin bitirilmesini istiyorum' diye bir açıklama yaptı. Biliyor ki bu tünel, Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli akslardan birisi. Bu aynı zamanda İran, Gürcistan, Ermenistan ve özellikle Kafkasya'ya açılan bir yol."

Aktoprak, tünelin konumu dolayısıyla ülkeye ticari fayda sağlayacağını dile getirerek, hem insanların güvenli ulaşımı hem de turizmin daha da canlanması açısından tünelin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum-Artvin Pirinkayalar Geçidi

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