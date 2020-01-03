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  4. Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa güne artı rezervle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 4 milyar 338,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 14 milyar 646,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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