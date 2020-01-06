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  4. Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa güne eksi rezervle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

Piyasa güne eksi rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 2 milyar 493,3 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 16 milyar 226,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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