Piyasa hacmi Kasım’dan sonra ilk kez 145 milyar doların üzerinde

Toplam 2,136 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.91 artışla 4,136 dolara yükseldi ve 72 milyar 888 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.1’ini oluşturdu.

Bitcoin’de görülen artışa paralel olarak en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.09 ve yüzde 1.08 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Cardano düşerken, en büyük 100’den de 83’ü yükseldi ve artışa yüzde 18.36 ile 92’nci sıradaki TTC Protocol öncülük etti.

Piyasa genelindeki yukarı yönlü eğilimin etkisiyle piyasa hacmi 20 Kasım 2018’den bu yana ilk kez 145 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarak 145 milyar 477 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 32 milyar 665 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.91

Ethereum yüzde 0.94

Ripple yüzde 0.74

EOS yüzde 0.35

Litecoin yüzde 0.42

Bitcoin Cash yüzde 0.38

Binance Coin yüzde 0.27

Stellar yüzde 0.84 artarken

Tether yüzde 0.09

Cardano yüzde 1.08 düştü.



