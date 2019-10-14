Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel risk iştahını artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada, gelecek ay imzalanabilecek bir anlaşmanın ana hatlarında uzlaşma sağlandığını söylerken, ilk aşamada bu hafta uygulamaya girecek ek gümrük vergilerinin ertelendiği, Çin'in ise tarımsal ürün alımı ile birlikte mülkiyet hakları ve finansal servisler konusunda adımlar atacağı kaydedildi.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen 31 Ekim'e yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı. AB tarafından yapılan açıklamada, anlaşmada Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır uygulamasını engelleyecek, tüm adanın ekonomisini ve Hayırlı Cuma Anlaşması'nı koruyacak çözüm olması gerektiği vurgulanırken, geçen hafta AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın atacağı adımlar takip ediliyor.