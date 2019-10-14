FİNANS

Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde sağlanan ilerleme ile pozitif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip edilecek.

Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel risk iştahını artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada, gelecek ay imzalanabilecek bir anlaşmanın ana hatlarında uzlaşma sağlandığını söylerken, ilk aşamada bu hafta uygulamaya girecek ek gümrük vergilerinin ertelendiği, Çin'in ise tarımsal ürün alımı ile birlikte mülkiyet hakları ve finansal servisler konusunda adımlar atacağı kaydedildi.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen 31 Ekim'e yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı. AB tarafından yapılan açıklamada, anlaşmada Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır uygulamasını engelleyecek, tüm adanın ekonomisini ve Hayırlı Cuma Anlaşması'nı koruyacak çözüm olması gerektiği vurgulanırken, geçen hafta AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın atacağı adımlar takip ediliyor.

Brexit belirsizliği devam etse de artan küresel risk iştahı cuma günü pay piyasalarının hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,73 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti.

Bugün, Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin altında kalması ve Hong Kong'da devam eden gösterilere karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Japonya'da piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi de yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Cuma günü yüzde 0,25 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 99.000 puanın hemen üzerinde tamamlarken, akşam saatlerinde yükselişe geçen ve 5,8853'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,90 seviyesinde işlem görüyor.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların Türk lirası varlıkların üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanmaya başlayacak bilançoların hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini belirterek, hafta boyunca dünya genelindeki sanayi üretimi ve cuma günü açıklanacak Çin'in büyüme verisinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda geldiğini bildiren analistler, dolar/TL'de 5,92'nin önemli direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandıRastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı
Rekor kırdı! Geçen yılı geride bıraktıRekor kırdı! Geçen yılı geride bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar Barış Pınarı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Yabancılar ilgi gösteriyor! Türkiye'de üretildi

Yabancılar ilgi gösteriyor! Türkiye'de üretildi

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altında son durum! İşte rakamlar...

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı

Rastgele kredi ve kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı

Antalya'ya turist akını! Sayı 13 milyon 653 bini geçti

Rekor kırdı! Geçen yılı geride bıraktı

Van'da İranlı mühendis 3 boyutlu hologram cihazı üretti

Yabancılar ilgi gösteriyor! Türkiye'de üretildi

Türkiye'de numara taşıyanların sayısı 129 milyona ulaştı

Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı

Palandöken: Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok

'Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok'

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in acı günü

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in acı günü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.