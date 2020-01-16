Piyasalar Merkez Bankası'na nasıl tepki verdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinde 75 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 11,25'e indirdi.

Beklentiler çerçevesinde gerçekleşen karar sonrasında TL bir miktar değerlendi ve dolar/TL kuru 5,86 seviyesinin altını gördü. Kurda işlemler şu sıralar 5,8650 civarında gerçekleşiyor.

TCMB kararı öncesinde ise 5,88 üzerinde bulunuyordu.

Güne 5,8810'dan başlayan dolar/TL kuru, karar öncesinde 5,8850 civarında bulunuyordu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,95'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

BORSADA YENİ ZİRVE

Borsa İstanbul ise günün ilk yarısında 122.482 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST 100 endeksi, faiz kararı sonrasında mevcut seyrini sürdürdü. Endeks, saat 14.06 itibariyle yüzde 1,2 artışla 122.376 puanda bulunuyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.