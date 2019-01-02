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Piyasalar yeni yıla nasıl başladı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,31 azalışla 90.986,13 puana geriledi.

Piyasalar yeni yıla nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla yüzde 0,31 değer kaybıyla 90.986,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 284,35 puan ve yüzde 0,31 azalışla 90.986,13 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile gıda, içecek oldu.

2018'in son işlem günü pozitif seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazancıyla 91.270,48 puandan tamamladı. KAYNAK:AA

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