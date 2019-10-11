Piyasalarda bugün neler takip edilecek?

ABD ve Çinli yetkililer arasında dün Washington'da başlayan ticaret müzakerelerine ilişkin yetkililerden gelen açıklamalarla oluşan iyimserlik ve Brexit kördüğümünün çözülebileceğine yönelik beklentiler küresel risk iştahının artmasını sağladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İrlandalı mevkidaşı Leo Varadkar’ın, dün Brexit konusunda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Brexit konusunda bir anlaşmanın herkesin çıkarına olacağı ve muhtemel anlaşma için bir yol bulunduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Bu gelişmelerle pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, sterlin dolar karşısında yükseldi, altının ons fiyatı ise geriledi.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,7 ile beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit konusunda iyimserliğin artması ile sterlin/dolar paritesi yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak 1,2450 seviyesine çıkarken, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.