Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 artışla 114.767,40 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.083,79 puan değer kazandı. Cuma günü 113.683,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 373,41 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 114.057,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 114.057,03, en yüksek 114.821,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,59, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 288'i yükseldi, 93'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), İş Finansal Kiralama ve İhlas Gayrimenkul oldu.

- Altının onsu 1.513,07 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,39, bileşik getirisi yüzde 11,71 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1199, sterlin/dolar paritesi 1,3118 ve dolar/yen paritesi 109,12 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9480 liradan, avro 6,6610 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.513,07 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,54 dolardan işlem görüyor.

