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  4. Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 55'i yükseldi, 350'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9750 liradan, avro 6,6880 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 azalışla 111.838,88 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.845,13 puan değer kaybetti. Cuma günü 113.684,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.151,64 puan ve yüzde 1,01 değer kaybıyla 112.532,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 111.611,89, en yüksek 112.973,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,97, sanayi endeksi yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 1,85 ve teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 55'i yükseldi, 350'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, İpek Doğal Enerji, Petkim, ve Koza Anadolu Metal oldu.

- Altının onsu 1.577,33 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1193, sterlin/dolar paritesi 1,3144 ve dolar/yen paritesi 107,99 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9750 liradan, avro 6,6880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.577,33 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,21 dolardan işlem görüyor.

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