FİNANS
  4. Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 263'ü yükseldi, 110'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8770 liradan, avro 6,5190 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 118.334,63 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 344,18 puan değer kazandı. Dün 117.990,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 260,25 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla 118.250,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 117.701,09, en yüksek 118.669,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 263'ü yükseldi, 110'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Odaş Elektrik Üretim, Türk Hava Yolları, Petkim, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.548,19 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,99, bileşik getirisi yüzde 11,29 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1096, sterlin/dolar paritesi 1,3068 ve dolar/yen paritesi 109,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8770 liradan, avro 6,5190 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.548,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,57 dolardan işlem görüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldiEkim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldi
Çocuklara aslanlı ve akvaryumlu yarıyıl hediyesiÇocuklara aslanlı ve akvaryumlu yarıyıl hediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100, BIST Şirketleri, Piyasalarda gün ortası,

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

Artık yıllık aidat almayacak!

Artık yıllık aidat almayacak!

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldi

Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldi

Çocuklara aslanlı ve akvaryumlu yarıyıl hediyesi

Çocuklara aslanlı ve akvaryumlu yarıyıl hediyesi

Enerji tasarrufu ile ekonomiye 132 milyon dolar katkı

Enerji tasarrufu ile ekonomiye 132 milyon dolar katkı

TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti

TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.