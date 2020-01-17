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  4. Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 124'ü yükseldi, 245'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8630 liradan, avro 6,5290 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalışla 120.692,66 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 308,18 puan değer kaybetti.Dün 121.000,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 618,15 puan ve yüzde 0,51 değer kazancıyla 121.619,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 120.596,94, en yüksek 121.874,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,53 ve hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 124'ü yükseldi, 245'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Pegasus ve Emlak Konut Gayrimenkul YO oldu.

- Altının onsu 1.555,57 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3055 ve dolar/yen paritesi 110,17 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,8630 liradan, avro 6,5290 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.555,57 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,01 dolardan işlem görüyor.

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