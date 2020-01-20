FİNANS
  4. Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 318'i yükseldi, 72'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9060 liradan, avro 6,5510 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 122.771,54 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.296,78 puan değer kazandı. Cuma günü 121.474,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 404,72 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 121.879,47 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında 122.909,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini ve en düşük de 121.879,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 1,35, teknoloji endeksi yüzde 1,56 ve hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 318'i yükseldi, 78'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Petkim, Kardemir (D) ve Güneş Sigorta oldu.

- Altının onsu 1.560 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1084, sterlin/dolar paritesi 1,2985 ve dolar/yen paritesi 110,18 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,9060 liradan, avro 6,5510 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.560 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,2 dolardan işlem görüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Mağazadan eve paket teslimatıMağazadan eve paket teslimatı
İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gittiİnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist, piyasalar, Piyasalarda gün ortası,

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Binlerce aracı kurtaracak adım

Binlerce aracı kurtaracak adım

Ayda 100 bin TL kazanıyor

Ayda 100 bin TL kazanıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Albayak'tan kur mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayak'tan kur mesajı

Mağazadan eve paket teslimatı

Mağazadan eve paket teslimatı

İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

Türkiye'nin en yüksek Yusufeli Barajı'nda son 100 metre

Türkiye'nin en büyüğünde son 100 metre!

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.