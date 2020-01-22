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  4. Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 199'u yükseldi, 183'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9350 liradan, avro 6,5850 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 123.665,37 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,26 puan değer kazandı. Dün 123.556,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 659,79 puan ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 124.215,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 123.066,62, en yüksek 124.536,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 199'u yükseldi, 183'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Halkbank, İpek Doğal Enerji, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

- Altının onsu 1.558,12 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,04, bileşik getirisi yüzde 10,29 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1091, sterlin/dolar paritesi 1,3061 ve dolar/yen paritesi 109,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9350 liradan, avro 6,5850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.558,12 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,18 dolardan işlem görüyor.

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